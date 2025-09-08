Město Ostrava vyhlásilo ideovou soutěž projektu Svět dopravy

Ostrava 8. září 2025 (PROTEXT) - Ostrava vyhlásila ideovou soutěž k řešení nové, unikátní stavby Svět dopravy. Ten by měl být vystavěn v území aktuálně rekonstruované památkově chráněné výpravní budovy nádraží Ostrava – Vítkovice, poblíž tramvajové smyčky. Ideový návrh vtiskne novou podobu prostoru o velkorysé výměře přes 40 000 m2. Cílem několik let připravovaného projektu je výsledné atraktivní multifunkční místo, které nabídne nejen statické exponáty, nýbrž prostor vhodně doplní moderními technologiemi a vtáhne tak návštěvníka do „světa dopravy“. Náklady na stavbu jsou definovány ve výši jedné miliardy korun. Termín realizace v ideálním případě je plánován na rok 2030.

„Dle první studie vídeňského BWM Architekten mělo být Ostravské muzeum dopravy, plánované již od roku 2017, situováno v areálu nedaleko hlavního nádraží. Prvotní úmysl ovšem nahradila vhodnější, aktuálně revitalizovaná lokalita před nádražím v Ostravě-Vítkovicích. Záměrem je vytvořit prostor pro využití cenných exponátů atraktivní formou prezentace, doplněnou o rozličné kreativní a multimediální prvky, tak aby přitahovala pozornost návštěvníků nejen z regionu, ale byla dalším zajímavým lákadlem i pro zahraniční turisty. Nový Svět dopravy by měli ale také opakovaně vyhledávat ti, jejichž koníčkem se doprava stala, a umět jim nabídnout opakovaně zajímavosti,“ konstatuje Břetislav Riger, náměstek primátora pro dopravu.

Ostrava hledá nosnou myšlenku, příběh, který smysluplně propojí v prostoru nové i původní budovy, obsáhne i venkovní expozice, poskytne stálé i dočasné tematické výstavy, aby nabízel kontinuálně nové a nové zážitky. Projekt předpokládá i částečně využití památkově chráněné výpravní budovy nádraží Ostrava-Vítkovice, vystavěné v polovině šedesátých let v bruselském stylu dle projektu architekta Josefa Dandy. Objekt se dochoval s četnými architektonickými prvky a detaily exteriéru a interiéru, v současnosti je komplexně rekonstruován Správou železnic.

Soutěž je koncipována jako otevřená jednokolová s dvoufázovým systémem hodnocením, předpokládá se účast studií, kreativců, designéru, zabývajících se proměnou tradičních výstav a muzejní tvorby v dynamické, pohlcující zážitky. „Rádi bychom vybírali z ideových návrhů, které návštěvníka budoucího Světa dopravy pohltí a vtáhnou jej do vlastního příběhu, který by měl představovat pomyslné srdce výstavního areálu,“ zdůrazňuje předseda dozorčí rady Dopravního podniku Ostrava Lukáš Semerák. „Počítáme se Světem dopravy jako s prostorem, který kromě interaktivní expozice městské hromadné dopravy zahrne také další prvky, včetně propojení s historií kolejové dopravy v celé aglomeraci a snad i některé ostatní.“

Posouzení a hodnocení ideových návrhů bude probíhat ve dvou fázích. Lhůta pro podání soutěžního návrhu v 1. fázi soutěže je stanovena na 10. 12. 2025 do 10 hodin. O vítězném návrhu by pak rada města měla rozhodnout zhruba v dubnu 2026. Veškeré informace k ideové soutěži naleznou zájemci ve zveřejněném odkazu Tender areny viz https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/799210.

„Kvalitní architektura, optimální urbanistická řešení v území jsou pro Ostravu klíčové. V ideové soutěži na návrh Světa dopravy cílíme tentokrát zejména na kreativce, designéry a odborníky věnující se této specializaci, abychom město obohatili o nový pomyslný magnet, který upoutá pozornost obyvatel i turistů napříč zemí a zahraničí,“ uzavírá Lucie Baránková Vilamová, náměstkyně primátora.

 

 

 

