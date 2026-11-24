Velikostí patří město Paskov do skupiny 454 měst s počtem obyvatel od 2000 do 4999. V této skupině získalo stejné hodnocení 114 měst a 124 měst obdrželo hodnocení horší.
Úspory města Paskov, měřené objemem peněz na bankovních účtech, dosáhly koncem roku 2025 výše 146 milionů Kč. Byly více než dvakrát vyšší, než kolik připadlo na jedno město ve skupině. Dluh města činil 53 milionů Kč a meziročně se o 11 % snížil. Na jedno město ve skupině připadlo 19 milionů Kč dluhu a ten se meziročně o 20 % zvýšil. Dluh města Paskov tak byl téměř třikrát vyšší než průměr ve skupině.
Přestože se objem úspor meziročně o 8 % snížil, dosahovala jeho míra úspor měřená relací mezi objemem úspor a objemem celoročních příjmů koncem loňského roku 78 %. Je to více než průměr ve skupině. I přes meziroční pokles dluhu vykázalo město Paskov míru zadlužení (relace mezi objemem dluhu a celoročními příjmy) ve výši 28 %, což je více než průměr ve skupině.
Příjmy i výdaje města Paskov byly vyšší než průměr ve skupině. Vyšší byl i podíl jeho salda na příjmech. V průměru ročně to bylo 14 % ve městě Paskov a pouhá 4 % ve skupině srovnatelně velkých měst. Kapitálové výdaje města Paskov se na příjmech podílely 31 % v průměru ročně, a to je o něco méně než v dané skupině.
Kapitálové výdaje města Paskov byly vyšší než v dané skupině měst. Město získalo i více investičních dotací. Jejich podíl na financování kapitálových výdajů však byl srovnatelný s průměrem ve skupině. Investiční dotace, které město získalo, pomohly s financováním kapitálových výdajů obdobně jako v dané skupině. Příjmy z prodeje majetku města však hrály daleko menší roli při financování investic, než byl průměr ve skupině. Město vykázalo i větší úspory při financování provozu. Provozní saldo se na běžných příjmech podílelo v průměru ročně 40 %, a to je více než průměr ve skupině.
Město Paskov hospodařilo v posledních letech lehce nadprůměrně. Vysokou míru úspor může město v budoucích letech využít k vyšší investiční aktivitě, a tím dále zlepšovat podmínky života jeho obyvatel. Míra dluhu města Paskov je stále ještě únosná a neměla by být překážkou dalšího rozvoje.
Zdroj: Město Paskov
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60205.