Město Paskov získalo od společnosti CRIF, a.s. druhé nejvyšší hodnocení „B+“

„Jsem nesmírně hrdý na to, že naše město získalo druhý nejvyšší ratingový stupeň „B+“ za hospodaření v roce 2024. Toto ocenění je pro nás důkazem velmi dobré finanční stability a potvrzuje, že se nám daří efektivně spravovat veřejné finance. Zlepšení o jeden stupeň oproti loňsku ukazuje, že jdeme správným směrem a naše úsilí přináší výsledky“, konstatoval starosta města Paskov Petr Baďura.

„Naše každoroční rozpočtové přebytky a schopnost ušetřit pětinu disponibilních příjmů ročně nás výrazně odlišují od průměru v naší velikostní kategorii. Jsme také méně závislí na dotacích, což posiluje naši soběstačnost. Tyto faktory, spolu s nárůstem úspor a poklesem dluhu, nám dávají skvělé předpoklady pro další rozvoj a modernizaci infrastruktury a tím i pro zlepšování kvality života našich obyvatel“, dodal starosta Baďura.

Velikostí patří město Paskov do skupiny obcí s 2 000 až 4 999 obyvateli. V této skupině získalo stejné hodnocení jako město Paskov 84 obcí, 90 obcí mělo lepší hodnocení a 274 naopak hodnocení horší.

V porovnání s danou velikostní kategorií má město Paskov více obyvatel, než je průměr. V období let 2020 až 2024 disponovalo vyššími příjmy i vyššími výdaji, než kolik připadlo na jednu obec ve skupině. Město vykázalo v daném období každý rok přebytek rozpočtu. V souhrnu tak ušetřilo ročně pětinu disponibilních příjmů, obce v dané skupině pouze 6 %.

Vyšší než průměr byly téměř všechny hlavní příjmové položky města Paskov, zejména jeho daňové a nedaňové příjmy. Výjimkou jsou mnohem nižší kapitálové příjmy a dále v menším rozsahu i neinvestiční dotace. Rozpočet města Paskov byl mnohem méně závislý na dotacích, resp. na pomoci od státu či kraje než průměrná obec ve skupině.

V rámci výdajů převýšily v rozpočtu města Paskov průměr v dané skupině jak běžné, tak i kapitálové. Město Paskov investovalo menší díl příjmů. Na investice vydalo v daném období ročně čtvrtinu disponibilních příjmů, průměr ve skupině byl jedna třetina. Investiční dotace pomohly s financováním kapitálových výdajů města Paskov ročně z 29 %, což je více než průměr. Město Paskov vykázalo větší úspory v rámci financování provozu, než byl průměr v dané skupině. K finančním výdajům na investice města Paskov tak přispěl rovněž vyšší provozní přebytek, město ušetřilo více než dvě pětiny běžných výdajů ročně, zatímco průměr v dané skupině byl 31 %.

Úspory města Paskov se v roce 2024 zvýšily o 17 %, jeho dluh se naopak snížil o 11 %. V obou případech se jedná o vyšší hodnoty než průměr v dané skupině. Objem úspor města Paskov byl více než dvojnásobný oproti průměru, jeho dluh se v celém daném období pohyboval na vyšší úrovni, než byl průměr.

V období let 2020 až 2024 byla prioritou ve výdajové politice města Paskov oblast kultury. Kapitálové výdaje města na kulturní památky tvořily v roce 2023 více než polovinu celkových kapitálových výdajů, velkou měrou se na nich podílely investice do vybudování denního charitního stacionáře v historické budově předzámčí. Druhou prioritou města byly výdaje do oblasti školství a dále na komunální služby. V těchto třech oblastech převyšovaly výdaje města Paskov průměrnou obec v dané skupině. Vyšší výdaje mělo město Paskov rovněž v oblasti bezpečnosti a požární ochrany.

Navzdory vyššímu dluhu města Paskov oproti srovnatelně velkým obcím, byl v roce 2024 poměr dluhu k průměru příjmů města za poslední čtyři roky pod mezní hodnotou stanovenou Ministerstvem financí. Navíc se hodnota tohoto ukazatele meziročně snížila. Setrvalý a poměrně značný přebytek rozpočtu a vysoké úspory, které město dosahuje při financování provozních nákladů, pokles poměru dluhu k příjmům a růst počtu obyvatel v poslední době vytvářejí dobré předpoklady pro rozšiřování a modernizaci městské infrastruktury a tím i pro zlepšování podmínek života obyvatel města.

www.mesto-paskov.cz

Zdroj: CRIF / Městský úřad Paskov