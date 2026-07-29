Město Vracov získalo od CRIF – Czech Credit Bureau nejvyšší ratingové hodnocení

Vracov patří svou velikostí do skupiny 454 obcí s počtem obyvatel od 2 000 do 4 999. V této kategorii dosáhlo stejného hodnocení pouze 111 měst a obcí, zatímco zbývajících 343 obdrželo nižší rating.
„Skutečnost, že naše město získalo nejvyšší ratingové hodnocení, mě samozřejmě velmi těší. Je to skvělý důkaz dlouhodobě dobrého hospodaření a finanční stability města. Zároveň je to však i velký závazek. Přistupujeme k tomu proto s nadšením, ale zároveň s pokorou,“ říká starosta města Petr Fridrich.
V posledních pěti letech hospodařilo město Vracov bez využití dluhových nástrojů. Úspory města, měřené objemem krátkodobého finančního majetku, dosáhly ke konci roku 2025 částky 268 milionů korun, což představuje více než čtyřnásobek průměru srovnatelných obcí.
„Díky rozumnému hospodaření se nám v uplynulých letech podařilo vytvořit poměrně velký finanční polštář. Díky tomu nyní můžeme realizovat celou řadu významných investic, které jsou pro další rozvoj našeho města zcela zásadní,“ upozorňuje starosta.
Nejvýznamnější investicí posledních desetiletí je výstavba nového Obecního domu. Sídlit v něm bude infocentrum, městská knihovna, městský kulturní klub i základní umělecká škola s moderními akustickými učebnami a menším koncertním sálem. Součástí projektu je také velký multifunkční sál určený pro pořádání kulturních a společenských akcí.
„Přestože jde o mimořádně náročný projekt, na kterém se podílí celá řada odborných profesí a jeho koordinace není vůbec jednoduchá, stavba postupuje opravdu výrazným tempem. Stavět jsme začali loni v létě a už v březnu příštího roku by měl nový Obecní dům začít sloužit veřejnosti,“ uvádí starosta Petr Fridrich. Dodává, že na projekt v hodnotě přibližně 208 milionů korun se městu podařilo získat téměř 40 milionů korun z dotačních prostředků.
Ve srovnání s ostatními obcemi ve stejné velikostní kategorii má Vracov vyšší počet obyvatel, než činí průměr skupiny. Celkové příjmy města byly rovněž výrazně vyšší než průměr. Největší rozdíl vykázaly daňové příjmy, následované příjmy kapitálovými a nedaňovými. Naopak nižší byly přijaté dotace, a to jak investiční, tak neinvestiční.
Vyšší než průměr skupiny byly také běžné i kapitálové výdaje města. Na investice směřovalo 31 % celkových příjmů, zatímco průměr ve skupině činil 35 %. Investiční dotace se na financování kapitálových výdajů podílely v průměru 17 %, zatímco ve srovnatelné skupině obcí dosahoval tento podíl 23 %.
Největší část kapitálových výdajů směřovala do oblasti bydlení, následovaly doprava, vzdělávání a komunální služby. V rámci celkových výdajů investovalo město do bydlení výrazně více než průměrná obec ve skupině. Nadprůměrné byly rovněž výdaje na komunální služby a místní správu. Naopak nižší prostředky směřovaly do dopravy, nakládání s odpady a sportu se zájmovou činností.
„V poměrně nedávné době jsme dokončili projekt nové obytné zóny, kde vzniklo téměř padesát stavebních parcel. Dnes jsou již všechny prodány individuálním vlastníkům. Nově vybudovaná ulice nese jméno našeho nejznámějšího rodáka, herce Josefa Somra,“ připomíná starosta.
Celkové příjmy města převyšovaly celkové výdaje v průměru o 15 % ročně, zatímco průměr srovnatelné skupiny činil pouze 4 %. Město dosahovalo lepších výsledků také v oblasti financování běžného provozu. Provozní přebytek představoval v průměru 40 % běžných příjmů, zatímco průměr skupiny dosahoval 30 %.
Město Vracov hospodařilo v posledních letech velmi efektivně. Na investice směřovalo 31 % jeho celkových příjmů. Investiční dotace se na financování kapitálových výdajů podílely jen v omezené míře, přesto město dokázalo vytvořit významné finanční rezervy. Míra úspor ke konci roku 2025 dosáhla 204 %, což bylo více než trojnásobek průměru srovnatelně velkých obcí. Vysoká úroveň úspor spolu s nulovým zadlužením a zkušenostmi s rozsáhlou investiční činností vytváří velmi dobré předpoklady pro další rozvoj města bez narušení jeho finanční stability, případně i bez využití investičních dotací.
Zdroj: CRIF / Město Vracov