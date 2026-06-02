Městská část Brno-střed vyhlásila skladatelskou soutěž na vánoční fanfáry

Vánoce Brno, které se uskuteční od 13. listopadu do 31. prosince, nabídnou v letošním ročníku spoustu novinek. Jednou z nich je rovněž skladatelská soutěž na vánoční fanfáry pro žesťový kvintet, který v tomto případě tvoří dvě trubky, lesní roh, trombon a tuba.
„Městská část organizuje výtvarné či fotografické soutěže. Nyní vůbec poprvé uspořádáme skladatelskou soutěž, do níž se zájemci mohou hlásit do 31. srpna. Odborná porota vybere čtyři nejlepší kompozice. Vybrané fanfáry zazní během adventních víkendů na vánočních trzích v podání předních brněnských hudebních institucí. Věřím, že se z akce stane další hezká tradice našich vánočních trhů,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl (ODS).
Soutěž je otevřená skladatelům všech věkových kategorií a národností. Podle zadání by skladba měla mít délku od 1,5 do 5 minut. Díla budou posuzovat odborníci z Janáčkova akademie múzických umění, Filharmonie Brno, Konzervatoř Brno a Národní divadlo Brno. Podrobnosti o soutěži jsou zveřejněné na webu brno-stred.cz nebo vanocebrno.cz.
