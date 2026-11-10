Městům růst, podnikatelům nové obraty: Wolt podporuje českou lokální ekonomiku

Širší dopad platformy na městskou ekonomiku i veřejné rozpočty dokládají i data o zaměstnanosti a hospodářském růstu. „Naším cílem ve Woltu je otevírat lokálním podnikatelům dveře k zákazníkům, ke kterým by si hledali cestu jen stěží, a pomáhat jim budovat udržitelný byznys, který podporuje život měst. A zákazníkům zase ulehčit život a doručit jim to, co mají rádi a potřebují. Jsme ale také hrdí na to, že jsme partnerem pro česká města i stát. To jasně ukazují čísla za loňský rok, kdy hospodářská aktivita podpořená naší platformou dosáhla 4,1 miliardy korun, pomohla udržet tisíce pracovních míst a na daních přinesla do veřejných rozpočtů 1,46 miliardy korun,“ vysvětluje Tomáš Kubík, vedoucí komunikace Wolt ČR & SR.
Naším cílem ve Woltu je otevírat lokálním podnikatelům dveře k zákazníkům, ke kterým by si hledali cestu jen stěží, a pomáhat jim budovat udržitelný biznis, který podporuje život v samotném srdci měst.
Pomoc podpořená konkrétními příběhy z měst
Pro malé podniky od nezávislých bister až po sousedské prodejny s hračkami, regionální potraviny, zdravou výživu nebo řemeslnými výrobky jsou doručovací platformy zásadním motorem růstu. Umožňují oslovit zákazníky, kteří by kolem jeho dveří nikdy neprošli. Pro kurýra jsou zase možností, jak skloubit výdělek se studiem, další prací nebo péčí o blízké. Podle průzkumu mezi obchodníky na Woltu uvádí 55 % oslovených, že díky platformě oslovují zákazníky, ke kterým by se jinak nedostali.
Spolupráce s Woltem přitom pro řadu podniků představuje klíčový ekonomický pilíř. Bez přístupu k tisícům nových zákazníků skrze aplikaci by mnohé malé obchody a restaurace vůbec nedokázali čelit konkurenčnímu tlaku nebo by se na lokálním trhu neuživily a musely by ukončit činnost.
Prohloubení prodejů potvrzují i samotní obchodníci. Průzkum společnosti Ipsos ukazuje, že prostřednictvím doručovacích aplikací objevilo nový místní podnik 77 % jejich uživatelů v Česku. Pro restaurace i maloobchodní prodejny je tak Wolt především nástrojem, jak výrazně zvýšit své příjmy a rozvinout své podnikání. Zkušenost s tím má i bistro Roots project, kde dnes objednávky přes Wolt tvoří přibližně polovinu prodejů.
„Jsme menší bistro v centru, takže máme omezenou kapacitu. Wolt pro nás byl přirozenou volbou od prvního dne. Rozvoz nám umožnil dostat se k lidem, kteří by kolem nás jinak nikdy neprošli. Dnes tvoří doručování přes Wolt přibližně polovinu celého našeho prodeje. Bez něj bychom rozhodně nebyli tam, kde jsme dnes,“ říká Rosie Smolenová, spolumajitelka Roots project.
Malé a rodinné firmy tvoří významnou část obchodníků spolupracujících s Woltem. Podle analýzy Copenhagen Economics představují většinu obchodních partnerů platformy. Vedle zásadního navýšení obratu je pro tyto malé provozovny výhodou i to, že nemusí řešit složitou logistiku. Pro malé podniky totiž bývá obtížné zajistit vlastní dopravu a kurýry, zvlášť když předem nevědí, kolik objednávek přijde. Polovina oslovených obchodníků uvádí, že je počet jejich objednávek pro vlastní rozvoz příliš malý nebo nepředvídatelný. Spolupráce s platformou jim umožňuje nabídnout doručování i za těchto podmínek.
Pokud by doručovací platformy přestaly existovat, 53 % respondentů z řad obchodníků by s rozvozem skončilo nebo by jej muselo vybudovat od začátku. Nárůst prodejů pak označuje za hlavní přínos spolupráce s Woltem více než polovina oslovených. Přínos doručovacích platforem pro místní podnikání vnímá také veřejnost. Podle průzkumu Ipsos si 63 % Čechů myslí, že tyto služby pomáhají podnikům v jejich okolí.
Flexibilita má pro každého jiný význam
Fungování rozvozu stojí také na kurýrech, kteří do spolupráce vstupují s různými potřebami. Někteří doručují při studiu nebo vedle hlavního zaměstnání, pro jiné jde o hlavní zdroj obživy. Možnost rozhodnout se, kdy se připojí a jak dlouho budou doručovat, jim pomáhá přizpůsobit výdělek jejich aktuální životní situaci. Pro kurýrku Gabrielu Dvořákovou je taková volnost důležitá kvůli péči o maminku. Potřebuje mít možnost změnit své plány i během dne.
„Možnost si přizpůsobit svůj čas, tak jak potřebuji, je pro mne zásadní. Starám se o starší maminku a psa, takže potřebuju možnost připojit se a odpojit podle situace, často i neplánovaně. Pevná pracovní doba by pro mě nefungovala,“ upozorňuje Gabriela Dvořáková.
Význam samostatného rozhodování o pracovním čase vnímá silně i veřejnost. Podle průzkumu Ipsos si 89 % Čechů myslí, že by si pracovníci platforem měli svou pracovní dobu určovat sami.
Ochrana kurýrů a flexibilita mohou jít společně
Podmínky spolupráce mezi platformami a kurýry nyní řeší připravovaná česká úprava vycházející z evropské směrnice o platformové práci. Jejím cílem je mimo jiné správně rozlišovat mezi zaměstnáním a samostatným podnikáním a zajistit větší transparentnost při využívání algoritmů k organizaci práce. Wolt podporuje takové nastavení pravidel, které posílí ochranu kurýrů a současně zachová prostor pro skutečně flexibilní spolupráci. Za důležitou považuje možnost kurýrů rozhodovat o tom, kdy a jak dlouho budou doručovat.
“Podporujeme jasnější pravidla a větší transparentnost. Zároveň ale nechceme, aby lidé museli kvůli získání ochrany automaticky přijít o možnost svobodně rozhodovat o své práci. Právě nalezení této rovnováhy je podle nás hlavním úkolem nové regulace,” říká Veronika Bush, vedoucí veřejné politiky pro střední a východní Evropu společnosti Wolt.
Zdroje dat:
Ipsos, 2026: Průzkum veřejného mínění (n=1 000, běžná populace ve věku 18–75 let)
Ekonomický přínos podpořený obchodníky a kurýry Woltu (duben 2026)
Copenhagen Economics: Průzkum mezi obchodníky Wolt (květen 2025)
Průzkum mezi partnerskými kurýry Wolt (září 2024)
Zdroj: Wolt
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60004.