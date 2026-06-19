MET Česká republika vstupuje na trh energií pro malé a střední firmy

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Praha 19. června 2026 (PROTEXT) - Společnost MET Česká republika, dceřiná společnost švýcarské energetické skupiny MET Group, vstupuje na trh dodávek energií pro malé a střední firmy. Novému segmentu chce nabídnout to, co firmám a podnikatelům doposud chybí: předvídatelnost nákladů, jasnou a srozumitelnou nabídku bez zbytečných plateb a proaktivní zákaznický servis. To vše podpořeno stabilitou silné mezinárodní skupiny jako důvěryhodného partnera.

Největším problémem malých a středních firem v České republice je samotná nabídka energií, která není přizpůsobena přímo jejich potřebám. Tradiční dodavatelé jim většinou nabízejí standardizované produkty a chybí aktivní podpora. K tomu se přidává složitost produktů nebo sankce v případě změny dodavatele. Malé firmy navíc stojí mezi dvěma světy. Nemají vyjednávací sílu velkých odběratelů a ani ochranu, jakou mají domácnosti.

"Malé a střední podniky potřebují partnera, který jim pomůže udržet náklady pod kontrolou a bude jednat férově. V MET pro ně umíme připravit řešení, kterým rozumějí a která jsou transparentní. Některé společnosti se na nás již obracejí poté, co viděly kompetitivní podmínky, které nabízíme velkým firmám. I pro malé a střední podniky dokážeme připravit nabídky na míru a zajistit ochranu před cenovou volatilitou, která v posledních letech charakterizovala energetické trhy," říká Pavel Balada, generální ředitel společnosti MET Česká republika.

Po zkušenostech z energetické krize a pádu některých dodavatelů kladou firmy mnohem větší důraz na finanční sílu, reputaci a důvěryhodnost svého partnera. Zároveň však od dodavatelů očekávají osobní přístup, odborné poradenství a aktivní péči, které na tomto tržním segmentu často chybí.

"Firmám pomůžeme tím, že začneme řešit energie od základů, tedy od samotné ceny komodity. Zároveň jsme schopni nabídnout několik možností nastavení ceny. Může jít například o kombinace cenových indexů zemního plynu, kdy cena navázaná na Henry Hub vykazuje výrazně nižší volatilitu, nebo o zajištění ceny v eurech," vysvětluje Ondřej Hájek, ředitel pro retail společnosti MET Česká republika.

Doposud se společnost MET v České republice zaměřovala především na dodávky pro větší podniky a další energetické dodavatele. Skupina MET má však rozsáhlé zkušenosti se segmentem malých a středních podniků v rámci svých evropských aktivit. Služby jim poskytuje například v Itálii, Španělsku, Německu a Rumunsku nebo prostřednictvím společnosti MEGA v zemích Beneluxu.

MET Group

MET Group je integrovaná evropská energetická společnost se sídlem ve Švýcarsku, která působí v oblasti zemního plynu, LNG, elektřiny a obnovitelných zdrojů energie a disponuje v těchto oblastech i aktivy. MET je prostřednictvím svých dceřiných společností přítomna ve 23 zemích včetně České republiky, na 33 národních energetických trzích a v 51 mezinárodních obchodních uzlech. Více než 1400 zaměstnanců společnosti zastupuje téměř 60 národností. MET má rozsáhlé zkušenosti s provozem obnovitelných a flexibilních aktiv, a poskytuje tak co nejširší podporu energetické transformaci. V roce 2025 dosáhly konsolidované tržby společnosti MET Group 28,5 miliardy EUR, přičemž celkový objem zobchodovaného zemního plynu činil 242 BCM a celkový objem zobchodované elektřiny 160 TWh.

Webové stránky MET Česká republika

Zdroj: MET Česká republika

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