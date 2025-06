MetLife pomáhá onkologicky nemocným, projektu Na kole dětem přispěje 550.000 Kč

Jako generální partner akce Cyklotour 2025 – Na kole dětem přispěla letos pojišťovna MetLife ČR celkovou částkou 550 tisíc korun.

„Těší nás, že i letos jsme mohli podpořit tento výjimečný projekt, který spojuje sportovní výkony s charitativní pomocí a přináší naději dětem a jejich rodinám v obtížných životních situacích. S nadací Na kole dětem spolupracujeme již dvanáctým rokem a od té doby se snažíme pro rodiny s onkologicky nemocnými dětmi ‚vyjezdit' co nejvíc peněz na rekondiční pobyty, aby po náročné léčbě mohly načerpat spoustu pozitivní energie a pohodových chvil. A letos znovu šlápneme do pedálů, vždyť každý kilometr na kole přináší finanční pomoc tam, kde je nejvíc potřeba,“ uvedla Mariana Rybárová, ředitelka agenturní sítě pojišťovny MetLife pro Českou republiku a Slovensko, která se jako jedna ze zaměstnankyň MetLife tradičně zapojí do cyklotour i jako aktivní cyklistka.

A není jediná, do pedálů šlápnou také obchodníci MetLife z hodonínské agentury pod vedením Jiřího Výleta a přidají se další napříč republikou. Do minulých ročníků se zapojili i předseda Senátu Miloš Vystrčil, paralympijský cyklista Jiří Ježek, legendární čeští chirurgové Pavel Pafko a Jan Pirk, bývalý hokejista Jakub Voráček a další osobnosti.

Peloton cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem, zakladatelem této dobročinné iniciativy, známým velocipédistou, jenž v jízdě na vysokém kole dosáhl světového rekordu, a je zároveň dlouholetým pojišťovacím poradcem MetLife na pobočce v Hodoníně, vyráží na trasu napříč Českou republikou 30. května 2025 ze severomoravského Bruntálu.

Tour je rozdělena do devíti etap, z nichž nejkratší trasa je hned ta první – zahřívací a nejdelší – 117 km se pojede 3. června a povede z Dolních Kounic do Jihlavy. Cyklojízda počítá se zastávkami na 51 místech a projede 276 měst a obcí. Konce jednotlivých etap jsou naplánovány v Ostravě, Slopném, Luhačovicích, Hodoníně, Dolních Kounicích, Jihlavě, Táboře, v Hořovicích, Zichovci a zakončena bude 7. června v Toužimi.

Zapojit se do projektu a podpořit jej mohou lidé několika způsoby: přispěním částky na konto veřejné sbírky nadačního fondu Na kole dětem 107-484410267/0100, zakoupením trika nebo jiného propagačního předmětu, anebo aktivní účastí v rámci cyklotour a zaplacením startovného v dobrovolné výši. Také díky všem těmto příspěvkům mohla Iniciativa Na kole dětem rozdělit za posledních pět let na rekondiční a léčebné pobyty téměř 15 milionů korun! Mimo hlavní každoroční cyklojízdy se po celý rok koná řada dalších doprovodných akcí, jejichž podrobný harmonogram je k dispozici na webových stránkách projektu.

O společnosti Metlife

Společnost MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostřednictvím svých dceřiných a přidružených firem jednou z předních světových společností poskytujících finanční služby v oblasti pojištění, anuit, zaměstnaneckých benefitů a správy aktiv, které pomáhají individuálním i firemním zákazníkům vytvořit jistější budoucnost. Společnost MetLife byla založena v roce 1868, svoji činnost vykonává ve více než 40 zemích a zaujímá vedoucí postavení ve Spojených státech, Japonsku, Latinské Americe, Asii, Evropě a na Středním východě. Další informace naleznete na adrese www.metlife.com.

MetLife v České republice

Pojišťovna MetLife (MetLife Europe d.a.c.) nabízí své služby v České republice od roku 1992. Dlouhodobě se umisťuje v žebříčku top 10 nejvyužívanějších pojišťoven v oblasti životního pojištění. Více informací na www.metlife.cz.

Zdroj: MetLife