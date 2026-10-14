MetLife slaví 50 let své nadace a její zaměstnanci věnují 50 dní dobrovolnictví

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  9:30
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Praha 14. října 2026 (PROTEXT) - Padesát let podpory komunit, vytváření příležitostí a pomoci lidem budovat jistější budoucnost si letos připomíná MetLife Foundation. U příležitosti svého 50. výročí zahájila globální podzimní dobrovolnickou kampaň na symbolických 50 dní, která trvá od 1. září do 20. října 2026, a zapojují se do ní zaměstnanci MetLife po celém světě. Věnují svůj čas, zkušenosti a energii projektům, které posilují místní komunity a přispívají k ochraně životního prostředí.

Do kampaně „Dobrovolnictví s cílem: 50 dní za 50 let – Volunteering with Purpose: 50 Days for 50 Years" se zapojují také zaměstnanci MetLife v České republice. Během této doby se zapojují do různých dobrovolnických aktivit – pomoc v ekologickém centru Toulcův dvůr, hudební vystoupení pro klienty Domova svaté Rodiny v Praze 6 a klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením v Praze 4 nebo výsadba stromů v okolí Němčic u Kolína.

„V MetLife dlouhodobě věříme, že úspěšná firma má být aktivní součástí prostředí, ve kterém působí. Proto se během celého roku zapojujeme do aktivit, které podporují neziskové organizace, pomáhají lidem v náročných životních situacích a přispívají k ochraně životního prostředí. Dobrovolnictví je pro nás jedním z nejkonkrétnějších způsobů, jak vyjádřit skutečný zájem o svět kolem nás a proměňovat naše hodnoty v činy. Věříme, že skutečná pomoc není jednosměrná. Dobrovolnictví obohacuje nejen lidi a organizace, kterým pomáháme, ale i nás samotné. Přináší nám nové zkušenosti, inspiraci a možnost podívat se na svět kolem nás z jiné perspektivy,“ říká Ivona Agarwal, koordinátorka aktivit v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti pro Českou republiku a dodává, že letošní 50. výročí MetLife Foundation je příležitostí tento závazek ještě víc posílit.

Od péče o farmu až po výsadbu stromů

První česká aktivita v rámci projektu se uskutečnila 22. září 2026 v ekologickém centru Toulcův dvůr v Praze 10. Zaměstnanci MetLife pomáhali s proséváním kompostu, přípravou nové ohrady a zazimováním zahrady. Zapojili se také do úklidu expozice ve špýcharu a rodinného centra po malování.

Dále zamířili do Domova svaté Rodiny provozovaného Arcidiecézní charitou Praha a do Domova pro osoby se zdravotním postižením v Šípkové ulici v Praze 4, který provozuje Diakonie Praha. Firemní kapela „Life Band“ svými vystoupeními zpříjemnila klientům všední den.

Poslední aktivita v rámci této kampaně se ještě uskuteční, a to 19. října v Němčicích u Kolína. „Ve spolupráci s organizací Sázíme stromy pomůžeme s výsadbou přibližně 30 listnatých stromů, které mají přispět k podpoře biodiverzity, zadržování vody v krajině a vytváření zdravějšího prostředí pro budoucí generace. Celkem bude ve zdejší lokalitě během letošního podzimu vysazeno 136 stromů. Do výsadby se tentokrát kromě našich zaměstnanců zapojí i pojišťovací poradci,“ doplňuje Ivona Agarwal a připomíná, že jde o český příspěvek ke globálnímu závazku společnosti MetLife, která si stanovila cíl vysadit do roku 2030 pět milionů stromů po celém světě.

Ostatně veškeré české aktivity jsou součástí globálního přístupu MetLife, který propojuje dobrovolnické iniciativy napříč zeměmi a týmy. V loňském roce zaměstnanci společnosti ve 34 zemích uskutečnili více než 13.021 dobrovolnických aktivit a komunitám věnovali přes 41.000 hodin ze svého volného času.

50 let MetLife Foundation

Nadace MetLife byla založena před 50 lety s cílem podporovat komunity a vytvářet příležitosti pro lidi po celém světě. Za pět desetiletí se její aktivity zaměřily mimo jiné na podporu finančního zdraví, vzdělávání, rozvoj komunit a budování odolnosti lidí i společnosti. Letošní kampaň Volunteering with Purpose: 50 Days for 50 Years na tento odkaz navazuje. Její myšlenkou je připomenout, že společenská odpovědnost není pouze otázkou finanční podpory, ale také času, osobního nasazení a ochoty pomoci tam, kde je to potřeba.

Pro více informací kontaktujte:

Veronika Hášová

Crest Communications, a.s.

Ostrovní 126/30110 00 Praha 1

gsm: + 420 737 230 060

www.crestcom.cz

e-mail: veronika.hasova@crestcom.cz

 

O společnosti MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostřednictvím svých dceřiných společností a přidružených společností („MetLife“) jednou z předních světových společností poskytujících finanční služby. Poskytuje pojištění, anuity, zaměstnanecké výhody a správu aktiv, aby pomohla individuálním i institucionálním zákazníkům vybudovat si sebevědomější budoucnost. Společnost MetLife, založená v roce 1868, působí na více než 40 trzích po celém světě a zaujímá vedoucí postavení ve Spojených státech, Asii, Latinské Americe, Evropě a na Středním východě. Více informací naleznete na www.metlife.com.

MetLife v České republice

Pojišťovna MetLife (MetLife Europe d.a.c.) nabízí své služby v České republice od roku 1992. Dlouhodobě se umisťuje v žebříčku top 10 nejvyužívanějších pojišťoven v oblasti životního pojištění. Více informací na www.metlife.cz.

 

Zdroj: MetLife

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59609.

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