Metropole Zličín otevírá letní Ninja Park. Zahájení oslaví s Karol a Kvídem

  10:21
Praha 1. června 2026 (PROTEXT) - Oblíbená sportovní zóna Ninja Park se opět vrací do Metropole Zličín. Bude k dispozici od 1. června až do konce srpna 2026 a během léta nabídne pestrý program plný pohybu, her a zábavy. Sezonu symbolicky odstartuje v pátek 5. června velkolepé slavnostní zahájení s koncertem známé dvojice Karol a Kvído a aktivitami pro celou rodinu. Na školáky navíc v pátek 26. června bude čekat sladká odměna za jejich celoroční úsilí.

Stejně jako v minulém roce bude Ninja Park umístěn v bezpečně vymezeném prostoru před vchodem číslo 3. Po jednoduché registraci do věrnostního clubu Metropole Zličín mají členové vstup zdarma. Na místě si zároveň mohou zapůjčit sportovní vybavení, například míče nebo pingpongové pálky.

„Dlouhodobě usilujeme o to, aby Metropole Zličín nebyla jen místem pro nákupy, ale také pro trávení volného času, setkávání a společné zážitky. Ninja Park patří mezi oblíbené letní aktivity, protože dětem nabízí prostor pro pohyb, hru a objevování, zatímco rodiče mohou využít příjemné zázemí k odpočinku. Jsme rádi, že i letos můžeme návštěvníkům nabídnout program, který zpříjemní celé léto,“ říká Kateřina Kleslová, marketingová manažerka Metropole Zličín.

Slavnostní otevření plné zábavy

Zahajovací akce proběhne v pátek 5. června 2026. Program odstartuje ve 14:00 a od prvních chvil nabídne dětem pestrou porci zážitků. Aktivity jako malování na obličej nebo tematické hry budou připravené od 14:00 do 16:00 a poté znovu od 17:00 do 18:00. Po celé odpoledne se navíc budou moci vyfotit s oblíbenými maskoty a chybět nebude ani občerstvení pro malé i velké. Program zpestří bublinová show, na kterou v 15:00 naváže kouzelnické představení s balonky. Vrcholem slavnostního zahájení se pak stane koncert hudebního dua Karol a Kvída mezi 16:00 a 17:00.

Zmrzlina za vysvědčení

Závěr školního roku zpříjemní akce Ukaž výzo, která se koná v pátek 26. června. Od 10:00 do 15:00 si děti, které přinesou své vysvědčení, mohou vyzvednout zmrzlinu zdarma, a to až do vyprodání zásob. Děti bez vysvědčení i dospělí si ji budou moci na místě zakoupit. Sladkou tečku doplní také sportovní aktivity a výzvy jako balanční úkoly, soutěže na přesnost, Blazepod nebo florbalové střílení na branku.

Léto plné zábavy, pohybu a novinek

Ninja Park bude v Metropoli Zličín otevřený od 1. června do 31. srpna 2026 a po celé léto nabídne pestrý program plný pohybu, her i odpočinku. Chybět nebude šplhací část, velké prolézačky s překážkami různých obtížností, houpačky, dětské lezecké prvky, klouzačky, mlžnou bránu i ping-pong. Součástí sportovní zóny bude také interaktivní stěna SUTU Wall, trickboardy a SkillWall, kde mohou děti sbírat body při házení míčky na terč. K odpočinku poslouží zóny se stíněním i venkovní terasa vedle Ninja Parku.

Letošní ročník navíc přinese několik novinek. Děti se mohou těšit na maxi kuličkodráhu, Montessori stěnu pro nejmenší, interaktivní pískoviště a šplhací lana. Na své si přijdou také při oblíbených aktivitách, které prověří jejich rovnováhu, obratnost i přesnost.

Více informací o letním programu a aktuálních akcích najdete na www.metropole.cz.

Zdroj: Metropole Zličín

