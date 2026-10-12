Metropole Zličín zve na Beauty Days plné krásy, workshopů a lokálních značek

Na centrálním náměstí Metropole Zličín vyroste unikátní koncept Beauty kavárny, která nabídne návštěvníkům prostor k odpočinku i objevování aktuálních beauty trendů. Mezi nákupy si zde budou moci vychutnat kávu, zapojit se do soutěží a kola štěstí nebo si vyzkoušet vybrané beauty novinky a procedury. Po celou dobu Beauty Days bude k dispozici výherní kolo štěstí, Beauty kavárna se speciálními odměnami pro nové i stávající členy klubu a také možnost vyzkoušet si laserové masky JOVS. Stálou součástí programu bude rovněž Flash make-up, který se každý den zaměří na jiné téma, a hair styling s produkty Dyson. Návštěvníci se tak mohou těšit na kombinaci péče o pleť a vlasy, líčení, stylingu i interaktivních aktivit, které budou dostupné po celou dobu konání akce.
Beauty Days odstartují už ve čtvrtek
Od čtvrtka 15. do neděle 18. října se Metropole Zličín promění v místo plné beauty novinek, kreativních workshopů a značek, které stojí za objevování. Program odstartuje ve čtvrtek v 14:00 prezentací beauty technologií značky JOVS, během které se návštěvníci seznámí s moderními přístroji a technologiemi zaměřenými na péči o pleť. V pátek pak bude od 14:00 do 18:00 patřit prostor rychlým beauty úpravám. V rámci Hair Refresh si návštěvníci budou moci nechat během pár minut vytvořit jednoduchý účes – od jemných vln až po uhlazený styling, který funguje bez zdlouhavých příprav. Kdo nebude chtít zůstat jen u vlasů, může vyzkoušet Flash Glow. Krátké líčení ukáže, jak pomocí několika jednoduchých kroků sjednotit pleť, dodat jí jas a vytvořit přirozený, nenucený look. Praktické tipy si navíc návštěvníci budou moci rovnou vyzkoušet sami.
Víkend plný inspirace, trendů i populárních značek
Hlavní část programu připadne na víkend. Sobota začne speciálním ranním cvičením ve Form Factory pod vedením profesionálních lektorů, na které naváže breakfast party s ranní kávou, občerstvením, DJ setem a setkáním se známými osobnostmi. O vstup na tuto část programu si budou moci zákazníci zasoutěžit. Od 11:00 pak bude pokračovat hlavní víkendový program. Návštěvníci si budou moci dopřát rychlou úpravu vlasů nebo vyzkoušet aktuální trendy v líčení očí včetně tipů, jak pomocí několika kroků dodat pohledu větší výraz a hloubku. Součástí programu bude rovněž kreativní workshop pod vedením Organic Lab. Odpoledne se uskuteční workshop výroby vlastního přírodního parfému, který proběhne ve dvou skupinách od 15:00 do 16:00. V neděli se beauty část zaměří na rty. Flash Lips pomůže návštěvnicím najít odstín od přirozených nude tónů až po výraznou červenou a ukáže, jak s barvou rtů pracovat. Od 14:00 do 15:00 pak naváže workshop Organic Lab, během kterého si účastníci vyrobí vlastní tělový peeling.
Během celého víkendu se představí také menší značky, které zákazníci často znají především z online prostředí a sociálních sítí a které tentokrát nabídnou něco navíc oproti běžnému nákupu. Milovníci šperků se mohou těšit například na Still Life nebo DERZA, která si pro návštěvníky Beauty Days připravila exkluzivní novinku. Poprvé představí možnost dotvořit si vlastní šperk – návštěvníci si budou moci vybrat základ v podobě obruče nebo řetízku a doplnit jej výraznými krystaly v různých barvách a tvarech. Výsledný šperk si následně budou moci zakoupit za speciální ceny připravené pro tuto příležitost. LE STUDIO, lokální značka zaměřená na ručně vyráběné doplňky, nabídne možnost personalizovat si zakoupené produkty a dodat jim tak vlastní, osobitý detail. Program doplní také Rituals, Dyson nebo UGO Salaterie.
Dalším bonusem celého víkendu bude oblíbená slevová knížka Metropole Zličín, do které se zapojí nájemci napříč obchodním centrem. Nabídne slevy až 30 % a další výhody například u značek Nike, L’Occitane nebo Manufaktura. Vyzvednout si ji budete moct přímo na místě nebo na webu Metropole Zličín. Beauty Days tak nabídnou nejen pestrý program a možnost objevovat nové značky, ale také příležitost využít speciální nabídky při nákupech.
Více na www.westfield.com
Zdroj: Metropole Zličín
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59587.