Metropolitní oblasti a aglomerace promluvily v Bruselu jedním hlasem

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  12:18
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Brusel 29. října 2026 (PROTEXT) - Pražský dům v Bruselu se stal místem setkání evropských metropolitních oblastí a aglomerací se zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu, Evropského výboru regionů a dalších partnerů. Akci uspořádaly Svazek obcí Metropolitních oblastí a aglomerací ČR (SO MOA), Zastoupení hl. m. Prahy při EU a síť Eurocities. Hlavní poselství zní jasně: města a jejich funkční území potřebují stabilní a předvídatelné financování. Shodují se, že je nutné garantovat alespoň 15 procent prostředků politiky soudržnosti pro udržitelný rozvoj měst.

Kulatý stůl k městské dimenzi budoucího víceletého finančního rámce EU přivedl do jednoho sálu politiky, legislativce, stratégy a odborníky, kteří stojí v centru vyjednávání o rozpočtu EU na období 2028–2034. Vedle českých měst Prahy, Brna a Hradce Králové se diskuse účastnili zástupci Budapešti, Varšavy, Barcelony a Bratislavského samosprávného kraje, dále sítě ICLEI a Svazu německých měst. Evropskou komisi zastupovali odborníci z Generálního ředitelství pro rozpočet (DG BUDG), Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku (DG REGIO) a Generálního ředitelství pro podporu reforem (DG REFORM). Zapojili se také zástupci Evropského výboru regionů a Evropského parlamentu. Pohled celkové pozice členských států přineslo Stálé zastoupení ČR při EU.

„Metropolitní oblasti a aglomerace dnes v Bruselu ukázaly, že umějí mluvit jedním hlasem. Nežádáme privilegia, žádáme předvídatelnost. Garance alespoň 15 procent pro udržitelný rozvoj měst je pro nás jasnou hranicí, bez které nelze dlouhodobě plánovat investice, jež lidé ve městech i jejich okolí každodenně využívají. Za dvě programová období jsme díky nástroji integrovaných územních investic vybudovali fungující partnerství a bylo by chybou začínat znovu od nuly,“ uvedl Miroslav Žbánek, předseda Svazku obcí Metropolitních oblastí a aglomerací ČR.

Konkurenceschopnost a soudržnost nejsou v protikladu

Účastníci se shodli, že budoucí rozpočet EU musí propojit konkurenceschopnost s územní soudržností. Velká část evropské konkurenceschopnosti vzniká právě ve městech a jejich funkčních městských územích. Metropolitní oblasti a aglomerace přitom nepředstavují jen jádrová města, ale celý ekosystém zahrnující okolní obce, širší území, podniky i další partnery.

Diskuse otevřela i zásadní otázku směrem k evropským institucím: V předchozích programových obdobích byly prostředky na udržitelný rozvoj měst v legislativě samostatně vyčleněny. Proč tomu tak v současném návrhu není a jaké dopady může mít tato změna na možnosti měst plánovat a realizovat svůj dlouhodobý rozvoj?

Předvídatelnost jako podmínka dlouhodobých investic

Úvodní blok otevřel Petr Mooz z DG BUDG přehledem navrhované architektury budoucího rozpočtu a stavu vyjednávání. Zástupci českých měst poté vysvětlili, proč je předvídatelnost evropské podpory pro metropolitní investice klíčová.

„Velké investice, ať už jde o dopravní infrastrukturu, energetiku nebo odolnost vůči změně klimatu, se připravují roky a slouží nejen Praze, ale i celému jejímu okolí. Pokud se pravidla a alokace mění uprostřed cesty, nejvíc to odnesou lidé, kteří na tyto projekty čekají. Evropská podpora proto musí být především předvídatelná,“ řekl Zdeněk Kovářík, radní hlavního města Prahy a zároveň místopředseda Svazku obcí Metropolitních oblastí a aglomerací ČR.

„Pro občany není evropský rozpočet abstraktní číslo. Jsou to inovativní projekty, zateplené školy, čistší doprava nebo dostupné sociální služby. Města jako Hradec Králové chtějí být motorem dekarbonizace a inovací, ale potřebují k tomu stabilní rámec a také technickou pomoc pro přípravu náročných projektů,“ uvedla Pavlína Springerová, primátorka statutárního města Hradec Králové a místopředsedkyně Svazku obcí Metropolitních oblastí a aglomerací ČR.

Zástupci evropských metropolitních oblastí a aglomerací během kulatého stolu zformovali tyto požadavky:

  • jasnou a dostatečnou finanční alokaci pro udržitelný a integrovaný územní rozvoj, přičemž minimálně 15 procent pro udržitelný rozvoj měst vnímají jako garantovanou hranici;
  • výslovné uznání funkčních městských oblastí, metropolitních oblastí a aglomerací v evropské legislativě;
  • prostor pro využití potenciálu funkčních městských oblastí a jejich roli a odpovědnost při programování, implementaci a výběru projektů;
  • pokračování a posilování nástroje integrovaných územních investic (ITI) a dalších místně zaměřených nástrojů, včetně silnější rozhodovací role nositelů integrovaných strategií;
  • nutnost zajištění partnerství, které znamená víc než pouhé konzultace, a silné víceúrovňové řízení v rámci Národních a regionálních partnerských plánů;
  • více cest k evropským investicím: vedle Národních a regionálních partnerských plánů také praktický přístup k přímo řízeným programům a k budoucímu Evropskému fondu pro konkurenceschopnost, včetně otevřených možností pro inovativní partnerství a konsorcia funkčních území a podniků;
  • spravedlivé rozdělení prostředků pro územní dimenzi jako základní pilíř politiky soudržnosti namísto centralizace, která přehlíží metropolitní oblasti a aglomerace.

Mnoho hlasů, jeden společný cíl

Na setkání vystoupila řada řečníků z mnoha institucí s různými prioritami a zájmy. Spojoval je společný cíl: najít pro udržitelný rozvoj měst odpovídající místo v legislativě politiky soudržnosti a nastavit rovnováhu mezi flexibilitou a jednoduchostí regulace. Metropolitní oblasti a aglomerace tak v Bruselu vyslaly silný a jednotný signál, že jsou připraveny být aktivním partnerem evropských institucí při utváření budoucího rozpočtu.

Jako další krok organizátoři navrhli připravit krátké společné stanovisko pro evropské instituce a členské státy. Jeho základem je společné komuniké Silná městská a územní dimenze v rozpočtu EU 2028–2034. Komuniké zahrnuje požadavky, které evropská města a MOA definovaly během kulatého stolu, a je podepsáno čtyřmi subjekty – Svazkem obcí Metropolitních oblastí a aglomerací ČR, Svazem německých měst, městem Varšavou a Reprezentací hlavního města Budapešti při EU. Ke komuniké se mohou dodatečně připojit i další města a organizace.

Zdroj: SO MOA

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59857.

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