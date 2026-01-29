Metropolitní oblasti a aglomerace zakládají společný svazek

Primátoři českých metropolitních oblastí a aglomerací se 27. ledna v Praze sešli na prvním zasedání valné hromady svazku obcí Metropolitních oblastí a aglomerací České republiky (SO MOA). Zasedání formálně zahájilo činnost nové společné platformy čtrnácti statutárních měst, jejímž cílem je mimo jiné jednotné zastupování metropolitních území a aglomerací a posílení jejich společného hlasu při vyjednávání s národními i evropskými partnery, zejména v souvislosti s budoucí podobou politiky soudržnosti EU po roce 2027.
Svazek vznikl v reakci na zásadní změny, které Evropská unie i Česká republika připravují pro programové období 2028–2034. Nový rámec financování a zejména Národní a regionální partnerský plán (NRPP) výrazně mění dosavadní systém financování z operačních programů. Města proto usilují o to být na tyto změny připravena a vystupovat jako rovnocenný partner při nastavování NRPP tak, aby tento rámec odpovídajícím způsobem reflektoval územní dimenzi a specifika metropolitních oblastí a aglomerací.
„Město Brno vznik svazku obcí Metropolitních oblastí a aglomerací vítá a aktivně jej od počátku podporovalo. Dlouhodobě jsme upozorňovali na to, že velká města a metropolitní oblasti – jako nositelé nástroje integrovaných územních investic – potřebují silnou a respektovanou platformu pro prosazování svých zájmů na národní i evropské úrovni. Právě společný postup je klíčový pro zachování toho, aby města mohla využívat evropské fondy i po roce 2027 tak, aby reflektovaly potřeby a podmínky pro rozvoj měst a jejich zázemí. Ty by měly být definovány v integrovaných strategiích odsouhlasených na úrovni metropolí, protože věříme, že lokální témata by měla být v souladu s principem subsidiarity řešena na co nejnižší možné úrovni, nejblíže lidem, kterých se přímo dotýkají,“ uvedl uvolněný zastupitel města Brna pro strategický rozvoj a metropolitní spolupráci Martin Příborský.
Metropolitní oblasti a aglomerace fungují jako póly růstu, soustřeďují většinu ekonomické aktivity, inovací a pracovních příležitostí v ČR. Zároveň jsou důležitými aktéry v oblastech dopravy, bydlení, energetiky, digitalizace či adaptace na změnu klimatu. Bez koordinovaného postupu hrozí v novém programovém období oslabení územní dimenze a rozmělnění investic do projektů s nižší přidanou hodnotou či dopadem.
Valná hromada MOA se shodla, že nástroj integrovaných teritoriálních investic (ITI) zůstává osvědčeným a efektivním prostředkem pro rozvoj velkých měst a jejich zázemí a musí být zachován i po roce 2027. Primátorky a primátoři zároveň usilují o posílení společného hlasu a zajištění respektované vyjednávací pozice tak, aby mohli být rovnocenným partnerem při řešení strategických témat, jež se týkají problematiky rozvoje měst. Součástí této strategie je prosazení dostatečných financí pro realizaci komplexních projektů.
V následujících měsících bude SO MOA pokračovat v intenzivních jednáních s vládou, ministerstvy a dalšími územními partnery o podobě NRPP a roli metropolitních oblastí a aglomerací v něm. Platforma zároveň připraví společné pozice k evropské i české legislativě a hodlá se aktivně zapojit také do debat o nových fondech a finančních nástrojích po roce 2027 a o politice, jež má vliv na územní dimenzi a rozvoj měst.
Vznikem svazku získávají metropolitní oblasti a aglomerace stabilní a profesionální platformu, která umožní dlouhodobě a koordinovaně hájit jejich zájmy a posilovat konkurenceschopnost i udržitelný rozvoj ekonomicky nejvýznamnějších území České republiky.
Členy svazku jsou města Praha, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, Mladá Boleslav a České Budějovice.
Zdroj: Igor Záruba