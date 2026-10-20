Metropolitní oblasti a Národní centrum Dopravy 4.0 chtějí urychlit přípravu projektů

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  10:39
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Praha 20. října 2026 (PROTEXT) - Pořadatelé SO MOA, NCD 4.0 a Partnerství pro městskou mobilitu vytvořili v Praze prostor pro setkání a diskusi zástupců měst, státu, bank, výzkumných organizací a firem.

Města a jejich okolí mají připravené strategie i projektové záměry, jejich uskutečnění však brzdí nejisté finance, roztříštěná a neaktuální data, složité povolování a nejasné vazby mezi územními a státními prioritami. 

Svazek obcí Metropolitních oblastí a aglomerací ČR (SO MOA) a Národní centrum Dopravy 4.0 (NCD 4.0) chtějí propojit znalost potřeb území s odbornou, datovou a technologickou podporou. Cílem je přesněji pojmenovat překážky, ověřit řešení na konkrétních projektech a zvýšit jejich šanci na úspěšnou realizaci.

Tento závěr přinesla konference Doprava budoucnosti od evropských pravidel k investicím, která se konala 22. září 2026 v CIIRC ČVUT. Pořadatelé SO MOA, NCD 4.0 a Partnerství pro městskou mobilitu vytvořili prostor pro setkání a diskusi zástupců měst, státu, bank, výzkumných organizací a firem. Dva odborné panely a tři pracovní stoly se zaměřily na způsoby financování, plány udržitelné mobility, využití dat a umělé inteligence.

Co komplikuje realizaci dopravních projektů?

Diskuse pojmenovala tři hlavní překážky realizace projektů v dopravě. První je rozdíl mezi strategickým plánem a projektovou přípravou. Města plánují dopravní systémy a toky v komplexním a dynamickém prostředí, pracují s plány udržitelné mobility, klimatickými plány, požadavky sítě TEN-T, moderními trendy v oblasti čisté mobility, autonomní dopravy, sdílení a dalšími dokumenty, které se mnohdy překrývají či jsou dokonce v rozporu. Účastníci doporučili stavět budoucí plánování na společných moderních cílech, dynamických datech a konkrétních investičních záměrech zohledňujících demografii, klimatické změny, potřebu férové distribuce využití různých módů dopravy. Klíčové je taktéž jasnější propojení městských a integrovaných strategií s regionálními a národními investičními prioritami.

Metropolitní oblasti a aglomerace znají potřeby svých měst a jejich zázemí. Ve spolupráci s NCD 4.0 a dalšími odbornými partnery získáme odbornou a datovou oporu, která nám pomůže problémy a překážky pojmenovat dříve a připravit kvalitní projekty především do přímo řízených dotačních programů EU tak, aby měly reálnou šanci na financování a realizaci,“ doplnil Erich Beneš, ředitel Svazku obcí Metropolitních oblastí a aglomerací ČR.

Druhým problémem jsou rozdílné možnosti financování a nejistota ohledně budoucích zdrojů. Praha podle návrhu rozpočtu na rok 2026 vydá na dopravu 41,5 miliardy korun, odhadované náklady staveb v jejím akčním plánu mobility i přesto přibližně dvacetkrát převyšují tyto roční investiční výdaje. Menší aglomerace mají méně vlastních příjmů a hůře zapojují soukromé zdroje. Jeden model financování proto nemůže stejně fungovat pro Pražskou a Ostravskou metropolitní oblast i Ústecko-chomutovskou aglomeraci. Zásadní je předvídatelnost budoucích zdrojů – dosud nejsou známé konkrétní částky pro oblast dopravy z evropských fondů, z řízených programů EU či vlastních zdrojů z veřejných rozpočtů. Neexistují ani přesnější odhady, což zvyšuje nejistotu při plánování investic do nové městské infrastruktury, modernizace vozového parku veřejné dopravy, či přechodu na čistou mobilitu.

Třetí potíží jsou roztříštěná data a odpovědnost za ně. Města potřebují vědět, jaká data jsou k dispozici, kdo je spravuje a jak je lze propojit. Pro kvalitní plánování dopravy je přitom zásadní, aby byla data aktuální a zachycovala dynamické změny pro následné plánování v reálném čase. Důležitou otázkou je i to, jak s daty pracovat vůči veřejnosti, resp. uživatelům dopravy. Teprve potom lze smysluplně využít dopravní modely, digitální dvojčata a umělou inteligenci.

Úspěšný projekt musí spojit potřeby celého území, kvalitní data, proveditelné technické řešení a udržitelné financování. S metropolitními oblastmi a aglomeracemi chceme tento postup ověřit na konkrétních projektech a vytvořit z něj zkušenost použitelnou i pro další území,“ uvedl Tomáš Kantor, provozní ředitel Národního centra Dopravy 4.0.

Společný postup od potřeb měst k realizaci

SO MOA a NCD 4.0 uzavřou memorandum o spolupráci, jehož záměr představili 16. září v Poslanecké sněmovně. SO MOA do partnerství přináší zkušenosti čtrnácti největších českých měst, znalost místních podmínek a portfolia připravovaných investic. NCD 4.0 přidává odborníky na data, digitální technologie, financování a projektovou přípravu a propojení na univerzity, stát a průmysl.

„Společný postup Svazku a Národního centra Dopravy 4.0. má začít výběrem konkrétních problémů a projektů v metropolitních oblastech a aglomeracích. Partneři u nich identifikují překážky, potřebná data a očekávané přínosy a zároveň nastaví způsob financování a odpovědnost za další přípravu. Pilotní řešení následně ověří v praxi a výsledky nabídnou dalším městům. Zkušenosti z území budou následně využity také v dialogu se státem o metodice, legislativě a budoucím financování dopravy po roce 2027,“ potvrdil přidanou hodnotu uzavřeného memoranda Miroslav Žbánek, předseda SO MOA.

Partnerství pro městskou mobilitu bude do navazující práce přinášet zkušenosti své sítě měst, krajů a odborníků s plány udržitelné mobility a s převodem opatření do městské praxe.

ZÁZNAM Z KONFERENCE si můžete pustit v tomto prokliku. 

O partnerech

Národní centrum Dopravy 4.0 je expertní platforma při CIIRC ČVUT, která propojuje univerzity, průmysl, státní a veřejnou správu a pomáhá zavádět technologie a inovace do dopravy a mobility. Více na ncd40.com.

Partnerství pro městskou mobilitu je celostátní síť měst, krajů a odborníků, která podporuje samosprávy při zavádění udržitelné mobility do praxe. Více na dobramesta.cz.

 

Zdroj: SO MOA

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59696.

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