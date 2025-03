METZ MTE7000: Boombox v novém kabátě – poznejte přenosnou hudební TV, jaká tu ještě nebyla

Zábava na cestách

Televizor MTE7000 vás může všude doprovázet díky integrovanému držadlu, za které jej snadno unesete v jedné ruce. Váží méně než 3 kg – tedy zhruba jako dvě 1,5litrové lahve s vodou – a zcela mění představu o tom, co je přenosné zařízení. Napájecí blok na zadní straně navíc podporuje všechny 20V přenosné zdroje napájení s rozhraním Power-C pro ještě delší nepřerušované sledování třeba v přírodě.

Hudební televizor, který nemá srovnání

MTE7000 není jen přenosný displej - je to skutečný hudební televizor. Díky technologii Dolby Audio poskytuje výjimečný zvukový výkon jako v kině. Kromě toho využívá technologii dbx-tv, která je již více než 40 let lídrem v oblasti zvukové techniky, pro čistší a bohatší podání zvuku. Se dvěma předními reproduktory o výkonu 10 W představuje MTE7000 ideální zařízení pro hudbu, koncerty i film, se kterým vás čeká živé a pohlcující sledování v jakémkoli prostoru.

Obohatí vaše zážitky

MTE7000 je navržen pro moderní rodiny, milovníky hudby a outdoorové nadšence. Dokonale zapadne do jakéhokoli prostředí - ať už chcete hudební kulisu k vaření, zabavit děti pohádkami nebo uspořádat venkovní filmový večer na úrovni. „Zajistí dokonalou atmosféru ve vaně plné pěny, v kempu nebo na zahradní grilovačce a promění každou minutu v zábavu – ať už jste sami, s rodinou nebo na společenské akci," říká ředitelka e-commerce pro Evropu a Ameriku Amanda Guanová.

Společnost METZ neustále posouvá hranice špičkových technologií a vytváří chytřejší a uživatelsky přívětivější řešení pro domácí zábavu. Přenosný hudební televizor MTE7000 bude k dispozici od 11. března 2025, přičemž 32palcový model se objeví za zaváděcí cenu v Mega Slevách Alza: https: //bit.ly/3DtBioA. Sledujte další podrobnosti od společnosti METZ pro ničím neomezenou zábavu na cestách!

Renomovaná německá značka METZ staví na základech evropské výroby a přináší výjimečnou kvalitu a inovace. METZ nabízí rozmanitou sestavu chytrých televizorů, které obsahují nejmodernější technologie OLED, Mini LED a QLED+. S úhlopříčkami od 24 do 100 palců dokážou televizory METZ dokonale uspokojit nároky na zábavu u každého zákazníka. Jakožto dynamická globální značka rozšířila společnost METZ svou činnost do více než24 evropských zemí a v budoucnu plánuje expanzi do dalších.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2638647/METZ_MTE7000_Portable_Music_TV.jpg

KONTAKT: Sears Shen, shenqinyu@skyworth.com