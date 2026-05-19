Mewa: Bezpečná práce v teplém počasí

V opravdu horkých dnech se osvědčí volně střižený pracovní oděv: podporuje cirkulaci vzduchu na povrchu těla a zvyšuje pocit pohody. Termoregulační funkční materiály navíc odvádějí vlhkost z pokožky ven a vytvářejí přirozený chladivý efekt. Důležitá je i barva oděvu: světlé textilie odrážejí sluneční světlo a snižují absorpci tepla, tmavší látky bývají hustěji tkané a lépe chrání před UV zářením. Obecně platí, že zakrytí je nejúčinnější ochranou proti intenzivnímu slunečnímu záření, proto mohou být v létě vhodné i oděvy s dlouhými rukávy.
Šortky na stavbě – povolené, nebo tabu?
Krátké kalhoty se v horku jeví jako obzvlášť příjemné. Na staveništích však platí jasné požadavky na ochranu těla. Odkrytá kůže zvyšuje nejen riziko spálení sluncem, ale i nebezpečí poranění od odletujících jisker, ostrých hran nebo abrazivních materiálů. To, zda je nošení krátkých kalhot povoleno, závisí na posouzení rizik v daném podniku. V mnoha provozech jsou předepsány dlouhé pracovní kalhoty. Kalhoty z lehkých, odolných materiálů - například z kolekce Force Heavy Duty od společnosti Mewa - nabízejí vyvážený kompromis mezi ochranou a volností pohybu.
Letní outfit pro každou příležitost
Výběr vhodných pracovních rukavic se důsledně řídí konkrétními riziky. I při vysokých teplotách zůstává nošení bezpečnostní obuvi povinné, ale pro teplé dny jsou k dispozici modely z moderních prodyšných materiálů, které zajišťují lepší cirkulaci vzduchu a snižují hromadění tepla v botách.
Ochrana před sluncem pro hlavu a pokožku
V závislosti na riziku a oblasti použití je nutné nosit buď ochrannou přilbu, nebo ochrannou čepici. Za slunečného počasí je třeba věnovat pokožce zvláštní pozornost: na odkryté části používejte opalovací krém s vysokým ochranným faktorem - minimálně SPF 30, při intenzivním slunečním záření SPF 50. Rozhodující je pravidelné opakované nanášení, zejména při silném pocení.
Komplexní řešení včetně servisu
Společnost Mewa pro oblast stavebnictví nabízí širokou škálu kombinovatelných modelů v rámci komplexní služby, které lze přizpůsobit sezónním potřebám. To snižuje organizační náročnost a šetří skladovací prostory v podniku. V e shopu Mewa mají zákazníci využívající komplexní servis navíc k dispozici výběr prověřených produktů k zakoupení - od pokrývek hlavy a prostředků na ochranu pokožky přes pracovní rukavice až po bezpečnostní obuv. Podniky tak mohou vybavit svůj tým podle aktuálních potřeb - vše z jedné ruky a vzájemně sladěné.
Zdroj: Mewa Textil-Service CZ