Mewa: efektivní ochrana rukou v průmyslu a řemeslech

„Jedna rukavice většinou nedokáže optimálně pokrýt více rizik najednou,“ vysvětluje Boris Bachschijan ze společnosti Mewa. Tento produktový manažer se zabývá ochrannými rukavicemi již více než 25 let. Jeho doporučení zní: Ochranu rukou je třeba pečlivě vybírat podle druhu rizika, třídy ochrany a vlastností materiálu. Důležitý je také správný střih a pohodlí při nošení, aby byly ochranné rukavice pravidelně používány, jak zdůrazňuje produktový expert. Nesprávné velikosti, tuhé materiály nebo nepohodlné švy mohou výrazně snížit ochotu je nosit při každodenní práci.
Dbejte na certifikaci
Základní požadavky na ochranu rukou jsou stanoveny v normě DIN EN 21420. Stejně jako veškeré OOPP jsou i ochranné rukavice rozděleny do tří kategorií rizika. U výrobků v kategoriích II a III musí být ochranné vlastnosti uvedeny pomocí piktogramů, příslušných zkušebních norem a úrovní výkonu. Tak je na první pohled zřejmé, před jakými riziky rukavice chrání. Bez ohledu na kategorii musí bezpečnostní rukavice nést označení CE. To potvrzuje, že splňují platné požadavky EU.
„Kromě označení rukavic je třeba dodržovat i obecné pokyny uvedené v informacích výrobce, protože teprve všechny tyto prvky dohromady tvoří základ pro spolehlivě prověřenou ochranu,“ vysvětluje Bachschijan.
Důležitý faktor: životnost
Levné rukavice nemusí být nutně i nejhospodárnějším řešením. Vysoká kvalita materiálu a zpracování, dobrá ergonomie a správné používání zajišťují, že rukavice vydrží déle v provozu. Tím se snižují náklady na nákup a přerušení práce. „Trvanlivé výrobky jsou po celou dobu své životnosti hospodárnější a navíc šetří zdroje,“ zdůrazňuje Bachschijan.
I v oblasti ochrany rukou roste poptávka po recyklovaných materiálech a ekologických výrobních postupech. Bezpečnostní rukavice zatím nejsou v nabídce komplexních služeb k dispozici, protože průmyslový proces praní bez ztráty kvality je technicky náročný, jak vysvětluje odborník ze společnosti Mewa. Při výběru produktů a dodavatelů pro online sortiment pracovních ochranných pomůcek se společnost Mewa řídí přesně definovanými kritérii. Mezi ně patří dlouhá životnost, kvalita a výroba i balení šetrné k přírodním zdrojům.
Trend: Multifunkční a inteligentní rukavice
Díky novým materiálům, high-tech vláknům a inovativním povrchovým úpravám se oblast osobních ochranných prostředků bude dále rozvíjet. Trend směřuje k multifunkčním řešením, která splňují několik požadavků na ochranu. Zároveň se zvyšuje ergonomie a pohodlí při nošení. „Díky integraci senzorů nebo digitálních rozhraní pro výměnu dat budou v budoucnu k dispozici inteligentní řešení v podobě rukavic, která rozpoznají rizika a poskytnou například informace o stavu ochranných funkcí,“ předpokládá Bachschijan.
Zdroj: Mewa CZ
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59753.