Mewa na veletrhu MSV v Brně: udržitelný textilní servis pro průmysl

Díky ucelenému systému služeb, který zahrnuje dodávku, údržbu i výměnu textilu, Mewa odlehčuje svým zákazníkům v každodenním provozu a zároveň přispívá k udržitelnější výrobě. Návštěvníci veletrhu se mohou na stánku seznámit se širokou nabídkou produktů, které jsou přizpůsobeny potřebám firem působících v oblasti mechanické výroby, zpracování kovů, subdodavatelského průmyslu a obráběcích strojů.
Čisticí utěrky Mewa: spolehlivé, bezpečné a šetrné k životnímu prostředí
Opakovaně použitelné textilní utěrky od společnosti Mewa představují ekologické, efektivní řešení pro čištění průmyslových strojů a osvědčenou alternativu k jednorázovým produktům. Jsou navrženy speciálně pro využití ve strojírenství nebo kovozpracujícím průmyslu a ideálně se hodí k odstraňování olejů, tuků, rozpouštědel i jiných nečistot. Na rozdíl od jednorázových variant jsou utěrky Mewa pravidelně vyzvedávány, ekologicky vyprány a znovu dodávány zpět do provozů. To přináší úsporu nákladů, snižuje množství odpadu a šetří životní prostředí.
Kromě čisticích utěrek bude na stánku k vidění také rohož na zachycování oleje Mewa Multitex, osvědčené řešení pro udržení čistoty v průmyslovém provozu. Tato rohož spolehlivě absorbuje oleje, tuky a další nečistoty, pomáhá udržovat pracoviště čisté a může předcházet nehodám způsobeným uklouznutím.
Čističe dílů Mewa: čistota na biologické bázi
Součástí prezentace v Brně budou i čističe dílů Mewa, které, stejně jako další výrobky Mewa, spadají do komplexního servisního balíčku. Tyto stroje nabízejí vysoký čisticí výkon a pomáhají firmám snížit provozní zátěž, takže se mohou naplno věnovat své hlavní činnosti. Čističe jsou instalovány přímo u zákazníků. Tým společnosti Mewa zařízení uvede do provozu, zaškolí zaměstnance a předá všechny potřebné informace k používání. Ať už se jedná o menší čisticí stůl s kartáčem nebo výkonný vysokotlaký systém, vše je zahrnuto do služeb s pravidelným doplňováním čisticí kapaliny a údržbou.
Funkční pracovní oblečení pro moderní pracovní prostředí
Na veletrhu nebude chybět ani široká nabídka pracovních a ochranných oděvů. Kolekce Mewa jsou navrženy s ohledem na potřeby různých odvětví. Vynikají pohodlím při nošení, funkčností a moderním designem. Ať už jde o ochranné oděvy pro svářečské práce, nebo odolné pracovní oblečení pro mechanické provozy, i tady Mewa poskytuje vhodné řešení v rámci komplexního servisního balíčku. V online obchodě https://buy4work.mewa.shop/cz/cs najdou zákazníci velký výběr kvalitního pracovního oblečení a osobních ochranných pomůcek.
MSV Brno / hala A1 / stánek 020
Zdroj: Mewa