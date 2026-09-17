Mewa snižuje riziko požáru v provozech díky svému udržitelnému systému

Letní vedra přinášejí nová rizika v každodenní práci
Teplé počasí přichází obvykle s létem. Ačkoli jsou vysoké teploty pro mnohé příjemné, skrývají neviditelné nebezpečí – zejména v průmyslu, dílnách a řemeslných provozech. Všude tam, kde se denně pracuje s oleji a tuky, může teplo nepozorovaně spustit procesy, které se náhle vymknou kontrole.
Stoupající teploty zvyšují riziko
Samovznícení není způsobeno jiskrami, ale chemickým procesem: oleje reagují s kyslíkem a při tom uvolňují teplo. Pokud se toto teplo neodvádí, teplota stoupá až do bodu vznícení. S rostoucími venkovními teplotami se tento proces rapidně zrychluje. Už nárůst o 10 °C může rychlost reakce mnohonásobně zvýšit a během krátké doby vést k eskalaci.
Čisticí materiály obsahující olej jako podceňovaný spouštěč požárů
Podle statistik o škodách způsobených požáry, které vycházejí z výzkumů IFS (Ústavu pro prevenci a výzkum škod veřejných pojišťoven) a ze zpráv hasičů a orgánů požární ochrany, je přibližně 60 % všech případů samovznícení způsobeno oleji a tuky – které se vsákly zejména do jednorázových materiálů, starých textilií nebo hadrů, které se používají v každodenní pracovní praxi a následně jsou často nesprávně skladovány nebo likvidovány.
„Samovznícení je obzvláště zrádné, protože k němu dochází bez varování a bez vnějšího zdroje vznícení,“ vysvětluje Antonín Krejčí, jednatel společnosti Mewa Textil-Service v České republice. „Zejména v létě vysoké teploty mnohonásobně urychlují nebezpečné reakce. Pokud se k tomu přidá skladování na volném prostranství nebo nevhodné nádoby, riziko se enormně zvyšuje.“
SaCon: Bezpečnost díky systému
Právě zde přichází ke slovu bezpečnostní kontejner SaCon od společnosti Mewa. Jako nedílná součást komplexních služeb Mewa zajišťuje kontrolovanou a bezpečnou manipulaci s použitými utěrkami v rámci každodenního provozu.
„Díky našemu hermeticky uzavíratelnému kontejneru SaCon vyrobenému z HDPE, tedy z vysokohustotního, respektive tvrdého polyethylenu, eliminujeme podmínky pro samovznícení tím, že zabraňujeme přístupu kyslíku, hromadění tepla a nebezpečnému skladování,“ vysvětluje Antonín Krejčí. „Kromě toho náš komplexní servis zajišťuje, že potenciálně nebezpečné materiály zůstávají v provozu pouze krátkodobě, čímž se rizika výrazně minimalizují.“
Již více než 150 000 použití kontejneru SaCon v Evropě
Bezpečnostní kontejner společnosti Mewa chrání dílny a průmyslové provozy více než 150.000 zákazníků po celé Evropě. S rostoucími průměrnými teplotami se letní vedra stávají novou realitou a zvyšují reálné a trvalé nebezpečí samovznícení.
SaCon proměňuje toto neviditelné riziko v kontrolovanou bezpečnost a chrání to, na čem opravdu záleží: lidi, podniky a jejich samotnou existenci.
Video: https://youtu.be/ORpjFUCGYw4?list=PLLr2ewvdC_9rWFW7BORAJE-qTGNFZLyza
Zdroj: Mewa Textil-Service
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59210.