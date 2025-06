Mezi Mikulovem a Březí platí jednosměrný provoz, v opačném směru musí řidiči na objížďku

Roman Hanák, ředitel SUS JMK: „Na silnici II/414 Mikulov-Drnholec opravujeme havarijní stav silnice. Akce je rozdělena do dvou etap, ta první je od silnice I/52 do obce Březí, tam už práce byly zahájeny na začátku června a hotovo by mělo být do konce července. Doprava je zde vedena jedním směrem po trase a druhým směrem po objízdné trase, ta je vedena po silnici III/4146. III/4147 a přes Dolní Dunajovice.“

Celková délka opravovaného úseku je 5692m. Objízdná trasa pak měří 12km, řidiči si tak zajedou.

Roman Hanák, ředitel SUS JMK: „Na dokončený první úsek bude navazovat druhá etapa, která bude spočívat v opravě komunikace v úseku Dobré Pole-Březí, zde bychom měli začít na začátku srpna.“

2. etapa by měla skončit do listopadu letošního roku a provoz by zde poté měl být řízen semafory. Náklady přesáhnou 52 milionů korun.

