Mezi Okříšky a Červenou hospodou se opravuje vozovka, v místě platí uzavírka

Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚSV: „Ta oprava se odkládala řadu let a čekalo se na nový obchvat Okříšek, ten ale pořád není hotový ale už je na dohled a příští rok by se měl soutěžit. Ta silnice, která je velmi vytížená je už ve velmi špatném stavu. Předmětem té opravy je několika kilometrový úsek mezi Okříškami a Červenou hospodou, uprostřed toho úseku je Kramulov.“
Uzavřený úsek je dlouhý kolem pěti kilometrů. Místní se ke svým nemovitostem díky povolení průjezdu stavbou dostanou. Pro ostatní pak platí objízdná trasa.
Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚSV: „Objízdné trasy jsou pro těžkou dopravu jsou vedeny po silnicích I třídy směrem na Kasárna po silnicích I/23 a po I/38 směrem do Jihlavy. Ostatní automobily mohou jezdit přes Novou Ves. Objízdné trasy jsou značeny."
Dopravní omezení by mělo skončit do 10. listopadu. To budou řidiči opět jezdit po zcela novém povrchu.
