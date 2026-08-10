Mezi Omicemi a Troubskem se rekonstruuje vozovka, v místě platí uzavírka

Monika Švehlová, tisková mluvčí SÚS JMK: „Celkem půjde o téměř 3,5 km dlouhý úsek, kde budeme provádět recyklaci za studena. Navýší se niveleta a dojde na sanaci okrajů vozovky. Šířka komunikace bude převážně zachována stávající. V některých místech pak rozšíříme na minimálních 5,5 m. Provedeme i výškovou úpravu stávajících sjezdů. Dojde i na nové krajnice, směrové sloupky a pročistí se stávající odvodnění. Obnovíme také nové dopravní značení plastem.“
Řidiči si zajedou, objízdná trasa je totiž dlouhá 12 km a vede obousměrně přes Troubsko, Popůvky, Kývalku, Tetčice a Omice. Dopravní omezení se dotkla také hromadné dopravy.
Monika Švehlová, tisková mluvčí SÚS JMK: „Akce přijde na více jak 25 milionů korun včetně DPH, s tím že práce budou probíhat za úplné uzavírky.“ Silničáři by měli mít hotovo do poloviny října letošního roku, to budou řidiči moci silnici opět využívat.
Zdroj: POLAR televize Ostrava