Mezi Ořechovem a Syrovicemi platí uzavírka, rekonstruuje se vozovka, místu se vyhněte

Markéta Karbanová, vedoucí investičního úseku SÚS JMK: „Je špatný technický stav vozovky, chybí tam krajnice a jsou tam příkopy. V podstatě jsou tam podélné a příčné trhliny. Dopravní omezení platí od 4. března a hotovo by mělo být do 30.6.2024.

Objízdná trasa vede obousměrně, a to z Ořechova po silnici III/15264 do Mělčan, přes Bratčice aaž do Syrovic. Rekonstruovaný úsek měří přes 4000m, řidiči si tak zajedou.

Markéta Karbanová, vedoucí investičního úseku SÚS JMK: „Silnice byla používána hlavně jako objízdná trasa, když se rekonstruovala komunikace II/152. Pokud se v budoucnu bude realizovat tak bude opět využívána. Cena je 18 milionů bez DPH.“

Náklady stavby činí 18,5 milionu bez DPH. První automobily by se po silnici mohli opět projet 30. června. To by měla stavba skončit a úsek se opět otevřít.

Zdroj: POLAR televize Ostrava