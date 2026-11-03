Mezi Přibyslavicemi a Třebíčí probíhá rekonstrukce vozovky

Tomáš Mátl, technicko-správní náměstek KSÚSV: „Jelikož je po cestě odbočka do Sokolí a je tam také Nová Ves, musíme to nějakým způsobem rozdělit na tři etapy. V první etapě probíhající do konce září se opravoval první úsek od Třebíče k odbočce na Sokolí. Probíhaly tam nějaké sanace a potom tam byla položená nová obrusná vrstva.“
Objízdné trasy jsou vedeny po silnici II/405 přes Krahulov a Okříšky.
Tomáš Mátl, technicko-správní náměstek KSÚSV: „Od 1.10. jde o úsek od Sokolí do Nové Vsi. Tam už je zásah větší, protože silnice je více poškozená. Budou tam nějaké hloubkové sanace, recyklace za studena a nové asfaltové vrstvy. Uzavírka by měla být do 30. listopadu. Uvidíme, jaký bude rozsah sanačních prací, možná skončíme i dřív. Budeme se o to snažit."
Pro první dvě etapy platí stejná objízdná trasa a řidiči si tak zajedou, její délka je totiž 15km. Poslední etapa z Nové Vsi do Přibyslavic pak bude probíhat na jaře následujícího roku.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59911.