Mezi Římovem a Komařicemi probíhá rekonstrukce mostu, do srpna musí řidiči po provizorním přemostění

Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy KÚ Jihočeského kraje: "Oprava se týká mostu na silnici II/155 mezi Komařicemi a Pašinovicemi, jedná se o most, který byl trojpolový, předepjatý a jeho spodní stavba i mostovka byla ve špatném stavebně technickém stavu."

V tomto případě by objízdné trasy byly složité, a proto přes řeku Stropnici vznikla provizorní komunikace.

Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy KÚ Jihočeského kraje: "Stavba byla zahájena 17. března, nicméně začala výstavbou provizoria, protože v místě stavby je mostní provizorium pro převedení provozu. Doba realizace té stavby je pět měsíců, měli bychom být hotovi zhruba kolem poloviny srpna s tím, že aktuálně na stavbě není žádné zdržení a stavba běží dobře."

Na mostní provizorium byl provoz převeden 10. dubna a následovala demolice starého mostu.

Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy KÚ Jihočeského kraje: "Provoz je řízen kyvadlově přes mostní provizorium a je to bez omezení, to znamená, že po tom mostním provizoriu mohou přejíždět i nákladní vozidla a autobusy."

Součástí dočasného přemostění je i prostor pro pěší a čekací doba na semaforech není dlouhá. Nový most by měl být do poloviny srpna hotový a celý projekt vyjde přibližně na 30 milionů korun.

Zdroj: POLAR televize Ostrava