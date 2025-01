Mezi riziková místa patří i velká parkoviště. U táborské nemocnice se v posledních letech stalo přes 20 nehod

Václav Kovář, jihočeský koordinátor BESIP: "Nehody se tam určitě stávají z toho důvodu, že řidiči jsou nepozorní. A ta nehoda, veškeré ty nehody, které se tam za pět let udály a jsou šetřené Policií České republiky, také jsou nehody, kdy došlo k poškození stojícího vozidla, to znamená, prostě a jednoduše někdo nešikovně parkoval, anebo vycouvával a nacouval do jiného nebo najel do jiného vozidla."

Na malém prostoru, kde není značení parkovacích míst příliš viditelné, se bourá velmi často.

Václav Kovář, jihočeský koordinátor BESIP: "Co je na tom zarážející, je hlavně to, že naprostá většina těch dopravních nehod, které já jsem vyhledal v mapě dopravních nehod, je doprovázená tím, že viník té nehody z místa nehody ujel. U několika nehod, je zaznamenán viník policií."

Za pět let se tu přitom stalo 26 nehod, o kterých pojišťovny ví. Jen 11 škod odhadly pojišťovny na více než milion korun.

Václav Kovář, jihočeský koordinátor BESIP: "Kdyby ten viník z místa nehody neujel, tak v podstatě z jeho povinného ručení se může ta škoda krýt, takže je to určitý hyenismus řidičů, v první řadě je to nešikovnost řidičů. Svědčí to o tom, že u nás nemáme dobře připravené řidiče a pak teda je to neohleduplnost těch řidičů, protože nechtějí nést následky."

Parkoviště bohužel není pod kamerovým dohledem, policie tak nemá jak viníka dohledat. Podobné situace řeší řidiči i na parkovištích před nákupními centry.

Zdroj: POLAR televize Ostrava