Mezi Štoky a Smilovem platí uzavírka, řidiči neprojedou

Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚSV: „Ta silnice je ve směru ze Štok na Přibyslav poměrně hodně využívaná. Stav tam byl zejména v první úseku velmi špatný. V loňském roce jsme připravili projektovou dokumentaci a stavba začala teď na jaře.“
Objízdná trasa je vedena do Smilov ze Štok přes Havlíčkův Brod a přes obec Vysoká. Řidiči, kteří pak směřují do Pozovic pojedou přes obec Kamenná. Práce na stavbě jsou rozděleny do tří etap.
Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚSV: „Probíhají první dva úseky opravy. První etapa je z křižovatky I/38 k potravinářským skladům a zároveň z druhého konce kousek od Smilov směrem na místní komunikaci směrem na Vysočinu zpět na silnici I/38.“
Dopravní omezení na silnici II/350 by mělo skončit na konci července.
