Mezi světovou špičkou. Tak hodnotí Ninja šampionát v Plzni italská výprava

V hale TJ Lokomotiva závodili atleti z 20 zemí, nedělní finále sledovali i diváci ČT sport. Za tratěmi a organizací stáli lidé z Česka, Británie, Švýcarska, Polska, Německa, Francie a Izraele.
Češi vybojovali 13 medailí a dva týmové poháry ve Skills. Mezi elitou zazářila Anežka Holanová stříbrem ve Skills Strength. Tina Rybišarová naopak smolně přišla o zlato v Gripu. Zlaté medaile slavili Matěj Vaněk, Michal Svačina a Alena Bolfová. Ředitel David Štraub si mezi pořadatelskými povinnostmi odskočil pro stříbro v Movementu mužů 40+.
Pořádaly Česká asociace překážkových sportů a Fénix Plzeň.
ninjaeuropeanchampionships.com
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Zdroj: OCR, Ninja a Survivalrun sporty Plzeň z. s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59878.