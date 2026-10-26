Mezi Třebíčí a Vladislaví se chystá uzavírka, momentálně je provoz řízen semafory

Aleš Kratina, ředitel Správy Jihlava ŘSD: „V době, kdy budeme realizovat tuto stavbu, bude zde úplná uzavírka a pravděpodobně zde bude objízdná trasa přes obec Číměř. Nicméně s městem Třebíč jsme v aktivním kontaktu a snažíme se na tuto situaci připravit dopředu.“
Pavel Pacal (Pro Třebíč), starosta Třebíče: „Tato komunikace je velmi frekventovaná a její šířkové poměry jsou v některých místech opravdu na hraně nebo i za hranou.“
Stavba je dlouhá necelých 5 km. Celkově budou rekonstruovány tři křižovatky a vzniknou dva nové mosty. Celá trasa bude mít po dokončení stavby šířku 9,5 m, dojde tedy k jejímu rozšíření.
Aleš Kratina, ředitel Správy Jihlava ŘSD: „V současnosti podle sčítání dopravy z roku 2025 tudy projíždí 9000 vozidel za 24 hodin. Je potřeba si uvědomit, že jakmile skončíme s rozšiřováním této silnice, tak kraj začne s úplnou uzavírkou silnice a rozšiřováním silnice II/351 ve směru na Dukovany, tzn. mezi ulicí Hrotovickou a mezi křižovatkou se silnicí na Číměř. V ten okamžik se veškerá doprava přesune sem.“
Kyvadlová doprava v místě skončí 5. listopadu. Hlavní dopravní omezení, tedy uzavírka, pak začne následující rok v březnu.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59797.