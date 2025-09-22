Mezi Všechovicemi a Unínem se rekonstruuje vozovka

Roman Hanák, ředitel SUS JMK: „Na tuto opravu navazuje oprava Komunikace Všechovice-Unín. Bude zde úplná uzavírka této komunikace.“
Řidiči si zajedou, objízdná trasa je dlouhá zhruba 15km a vede obousměrně po silnicích II/379, 377 a III/37913, tedy přes Tišnov, Rohozec až do Unína. Dopravní omezení se týká také autobusové dopravy, té však bude umožněno od 1. října opět jezdit po původní trase. Součástí stavby je i obnova odvodňovacích toků a nové dopravní značení.
Roman Hanák, ředitel SUS JMK: „Oprava Všechovice-Unín bude realizována od 8. září do 4. listopadu letošního roku.“
Celková cena za opravu mezi Drásovem, Všechovicemi a Unínem vyjde na téměř 63 milionů korun. Silničáři pak zde dohromady opraví přes 5km silnice.
Zdroj: POLAR televize Ostrava