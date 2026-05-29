Mezi Wi-Fi a wellness: Workation ve Falkensteiner Hotels

Praha 29. května 2026 (PROTEXT) - Pro mnoho lidí se práce na dálku stala běžnou součástí každodenního života. Workation už dávno není jen trendovým pojmem, ale etablovanou součástí moderní pracovní kultury. Stále důležitější je proto otázka, jak co nejlépe propojit produktivní pracovní fáze s opravdovým odpočinkem. Lidé dnes hledají místa, která jim nabídnou strukturu a soukromí pro soustředěnou práci, ale zároveň pomohou vyčistit si hlavu a načerpat novou energii. Falkensteiner pro to ve svých hotelech vytváří ideální podmínky a umožňuje plynule propojit produktivní práci s kvalitním resortním zážitkem.

Produktivita potřebuje správné prostředí

Kdo chce dnes pracovat produktivně, potřebuje víc než jen stabilní Wi-Fi a pracovní stůl. Důležité je především prostředí, které podporuje soustředění, vytváří smysluplný denní rytmus a zároveň vědomě nabízí prostor pro odpočinek. Právě zde vstupují do hry koncepty Falkensteineru: komfortní pokoje, kvalitní gastronomie, inspirativní okolí a místa, která přirozeně propojují práci s relaxací.

Dva hotely, dva přístupy k moderní práci

Dva hotely, dva odlišné přístupy, ale společné pochopení toho, jak by měla moderní práce dnes vypadat: flexibilně, inspirativně a v prostředí, které podporuje jak koncentraci, tak odpočinek. Falkensteiner Balance Resort Stegersbach a Falkensteiner Hotel Schladming tento koncept uchopují po svém a přetvářejí jej do individuálních workation nabídek přizpůsobených různým potřebám hostů.

Falkensteiner Balance Resort Stegersbach: Klid, odstup a regenerace

V pětihvězdičkovém Falkensteiner Balance Resortu Stegersbach stojí v centru pozornosti klidný a regenerační pobyt. Adults only resort v jižním Burgenlandsku je zaměřený na zpomalení, odstup od každodenního života a celkovou regeneraci. Architektura, design i okolní příroda pomáhají hostům odpoutat se od rutiny a soustředit se na to podstatné.Zdejší speciální nabídka "Work & Relax Friday" propojuje produktivní pracovní čas s vědomými momenty odpočinku. Hosté přijíždějí ve čtvrtek, páteční ráno začínají pracovně laděnou snídaní servírovanou přímo na pokoj a následně využívají klidné prostředí resortu pro soustředěnou práci. O potřebnou rovnováhu se stará Acquapura Spa by Merkur Health, denní program aktivit, cardio fitness centrum i hotelová permakulturní zahrada.

Falkensteiner Hotel Schladming: Práce s alpskou energií

Úplně jiný, ale stejně harmonický koncept nabízí Falkensteiner Hotel Schladming. Čtyřhvězdičkový superior hotel se nachází v jedné z nejznámějších horských oblastí Rakouska a spojuje moderní komfort s výrazným alpským designem. Blízkost přírody a panoramatické výhledy na okolní vrcholy formují celý pobyt a vytvářejí ideální protiváhu pracovního dne.Pod heslem "Laptop on. Mountains on." hotel propojuje produktivní práci s prostředím podporujícím pohyb i relaxaci. Pokoje a suite nabízejí ideální podmínky pro soustředěnou práci, zatímco prostory jako genießBAR s terasou vytvářejí uvolněnější a otevřenější atmosféru pro práci mimo pokoj. Hosté si navíc mohou naplno užít i vše mimo pracovní dobu: alpskou gastronomii, Acquapura SPA i přímý kontakt s horami a přírodou. Přechod mezi pracovním režimem a volným časem tak probíhá zcela přirozeně – ať už během procházky, návštěvy wellness, nebo večerní večeře.

Rozdílná místa, stejná filozofie

Ať už jde o klidný wellness resort v Burgenlandsku nebo stylový hotel v horách, oba Falkensteiner hotely spojuje stejná filozofie: vytvářet prostředí, kde lze pracovat soustředěně, aniž by člověk musel dělat kompromisy v oblasti odpočinku, klidu a požitku.

Workation není novým fenoménem, ale novým pohledem na práci. Pracovní prostředí si dnes lidé vybírají vědoměji a stále více podle vlastních potřeb. Pokud je prostředí správně nastavené, vzniká prostor pro soustředění, nové perspektivy i produktivitu, která jde ruku v ruce s relaxací.

https://www.falkensteiner.com

 

 

Zdroj: TMR International

 

 

