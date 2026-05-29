Mezi Wi-Fi a wellness: Workation ve Falkensteiner Hotels

Produktivita potřebuje správné prostředí
Kdo chce dnes pracovat produktivně, potřebuje víc než jen stabilní Wi-Fi a pracovní stůl. Důležité je především prostředí, které podporuje soustředění, vytváří smysluplný denní rytmus a zároveň vědomě nabízí prostor pro odpočinek. Právě zde vstupují do hry koncepty Falkensteineru: komfortní pokoje, kvalitní gastronomie, inspirativní okolí a místa, která přirozeně propojují práci s relaxací.
Dva hotely, dva přístupy k moderní práci
Dva hotely, dva odlišné přístupy, ale společné pochopení toho, jak by měla moderní práce dnes vypadat: flexibilně, inspirativně a v prostředí, které podporuje jak koncentraci, tak odpočinek. Falkensteiner Balance Resort Stegersbach a Falkensteiner Hotel Schladming tento koncept uchopují po svém a přetvářejí jej do individuálních workation nabídek přizpůsobených různým potřebám hostů.
Falkensteiner Balance Resort Stegersbach: Klid, odstup a regenerace
V pětihvězdičkovém Falkensteiner Balance Resortu Stegersbach stojí v centru pozornosti klidný a regenerační pobyt. Adults only resort v jižním Burgenlandsku je zaměřený na zpomalení, odstup od každodenního života a celkovou regeneraci. Architektura, design i okolní příroda pomáhají hostům odpoutat se od rutiny a soustředit se na to podstatné.Zdejší speciální nabídka "Work & Relax Friday" propojuje produktivní pracovní čas s vědomými momenty odpočinku. Hosté přijíždějí ve čtvrtek, páteční ráno začínají pracovně laděnou snídaní servírovanou přímo na pokoj a následně využívají klidné prostředí resortu pro soustředěnou práci. O potřebnou rovnováhu se stará Acquapura Spa by Merkur Health, denní program aktivit, cardio fitness centrum i hotelová permakulturní zahrada.
Falkensteiner Hotel Schladming: Práce s alpskou energií
Úplně jiný, ale stejně harmonický koncept nabízí Falkensteiner Hotel Schladming. Čtyřhvězdičkový superior hotel se nachází v jedné z nejznámějších horských oblastí Rakouska a spojuje moderní komfort s výrazným alpským designem. Blízkost přírody a panoramatické výhledy na okolní vrcholy formují celý pobyt a vytvářejí ideální protiváhu pracovního dne.Pod heslem "Laptop on. Mountains on." hotel propojuje produktivní práci s prostředím podporujícím pohyb i relaxaci. Pokoje a suite nabízejí ideální podmínky pro soustředěnou práci, zatímco prostory jako genießBAR s terasou vytvářejí uvolněnější a otevřenější atmosféru pro práci mimo pokoj. Hosté si navíc mohou naplno užít i vše mimo pracovní dobu: alpskou gastronomii, Acquapura SPA i přímý kontakt s horami a přírodou. Přechod mezi pracovním režimem a volným časem tak probíhá zcela přirozeně – ať už během procházky, návštěvy wellness, nebo večerní večeře.
Rozdílná místa, stejná filozofie
Ať už jde o klidný wellness resort v Burgenlandsku nebo stylový hotel v horách, oba Falkensteiner hotely spojuje stejná filozofie: vytvářet prostředí, kde lze pracovat soustředěně, aniž by člověk musel dělat kompromisy v oblasti odpočinku, klidu a požitku.
Workation není novým fenoménem, ale novým pohledem na práci. Pracovní prostředí si dnes lidé vybírají vědoměji a stále více podle vlastních potřeb. Pokud je prostředí správně nastavené, vzniká prostor pro soustředění, nové perspektivy i produktivitu, která jde ruku v ruce s relaxací.
Zdroj: TMR International