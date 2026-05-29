Mezi Zakřany a silnicí I/23 platí uzavírka, řidiči si zajedou

Jiří Crha (ODS), náměstek hejtmana JMK: „K opravám silnice v Zakřanech jsme přistoupily protože je opravdu v havarijním stavu, na okrajích jsou síťové trhliny a deformace. Krajnice jsou nezpevněné a příkopy zanesené. Podle provedené diagnostiky je celkový úsek nevyhovující. V místě tak provádíme recyklaci za studena.“
Rekonstruovaný úsek je dlouhý 865m a týká se úseku od obce Zakřany až po křížení se silnici I/23.
Jiří Crha (ODS), náměstek hejtmana JMK: „Objízdná trasa je obousměrná přes Zakřany, Zbýšov a Zastávku u Brna.“
Silničáři by měli oficiálně mít hotovo do konce července letošního roku. Práce však skončí dřív. Od června bude silnice průjezdná. Práce vyjde na 10 milionů včetně DPH.
