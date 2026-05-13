Mezikmenová rada pro těžbu dřeva reaguje na přezkum nařízení EUDR Evropskou komisí: „Žádná úleva pro domorodé lesní hospodaření"

Washington 13. května 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Kmenové národy tvrdí, že Komise neřeší nepřiměřenou zátěž pro kmenové lesnictví s nízkým rizikem

Mezikmenová rada pro těžbu dřeva (ITC) vyjádřila hluboké zklamání po zveřejnění přezkumu zjednodušení Nařízení Evropské unie o odlesňování (EUDR) Evropskou komisí s tím, že balíček nenabízí žádnou smysluplnou úlevu pro domorodé kmenové národy a neřeší závažné námitky vznesené kmenovými správci lesů.

Navzdory úsilí zástupců kmenů, trvajícímu dlouhé měsíce, a opakovaným varováním ohledně nezamýšlených dopadů na domorodé komunity Komise odmítla nařízení znovu otevřít a místo toho navrhla pouze omezené technické úpravy prostřednictvím prováděcích aktů, často kladených otázek a pokynů.

V důsledku toho zůstávají povinnosti v oblasti dodržování předpisů, které se týkají kmenových národů v zemích s nízkým rizikem, v zásadě beze změny.

„Kmenové národy patří k nejúspěšnějším správcům lesů na světě, přesto Evropská komise nadále zachází s lesními systémy domorodých obyvatel, jako by představovaly stejná rizika jako regiony, kde dochází k aktivnímu odlesňování," uvedl Cody Desautel, předseda Mezikmenové rady pro těžbu dřeva a výkonný ředitel Konfederace kmenů z rezervace Colville. „To není tvorba politiky založená na riziku. Je to neuznání domorodé správy, udržitelného hospodaření a suverenity."

Kmenové národy USA spravují 7,8 milionu hektarů lesní půdy v rámci suverénních systémů správy podporovaných dlouhodobými plány hospodaření, aktivními postupy obnovy, řízeným vypalováním a standardy udržitelné těžby navrženými tak, aby chránily lesy pro budoucí generace.

ITC zdůraznila, že kmenové národy podporují cíl EU zabránit globálnímu odlesňování. Organizace však varovala, že současný rámec EUDR již narušuje dodavatelské řetězce lesních produktů v USA, a to ještě předtím, než v prosinci 2026 začne jeho plné provádění.

Dřevo, které se v roce 2026 dostane na trhy EU, se těží již nyní a producenti z kmenových komunit už teď čelí novým požadavkům na dodržování předpisů vyplývajícím z navazujících smluv a požadavků zákazníků.

„Tento paradox nelze přehlédnout," uvedl Desautel. „Zákon, jehož cílem je chránit lesy, vytváří překážky pro domorodé národy, které lesy úspěšně chrání již po generace."

ITC vyzývá Evropskou komisi, aby uznala kmenové lesy ve Spojených státech jako systémy s nízkým rizikem, které jsou chráněny zákonem; zjednodušila požadavky na geolokaci pro domorodé a nízkorizikové lesnické činnosti; zavedla dočasnou flexibilitu při dodržování předpisů během implementace; a před konečným prosazením zákona zahájila smysluplné mezivládní konzultace s kmenovými národy.

ITC, založená v roce 1976, je celostátní neziskové konsorcium indiánských kmenů, sdružení domorodých obyvatel Aljašky a jednotlivců, které se věnuje zlepšování hospodaření s přírodními zdroji důležitými pro komunity amerických domorodců.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2168277/Intertribal_Timber_Council_Logo.jpg 

 

KONTAKT: Laura Alvidrez, +1 (503) 820-2016, laura@itcnet.org

 

 

