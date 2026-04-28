Mezinárodní den Fabryho choroby: Včasná diagnóza může ochránit nejen pacienta, ale i celou rodinu

Praha 28. dubna 2026 (PROTEXT) - Mezinárodní den Fabryho choroby, který se připomíná 23. dubna, každoročně upozorňuje na toto vzácné genetické onemocnění, jež může dlouho probíhat skrytě, ale postupně poškozuje důležité orgány, jako jsou ledviny, srdce či mozek. Cílem této události je zvýšit povědomí o nemoci, podpořit včasnou diagnostiku a zdůraznit význam rodinného screeningu, který může pomoci odhalit další pacienty ještě před rozvojem příznaků.

  •  Fabryho choroba není onemocněním jednotlivce, ale celé rodiny, protože je dědičná.
  • Váže se na chromozom X, existuje tedy vysoká pravděpodobnost, že se vyskytuje i u dalších příbuzných.
  • Mezi nejčastější příznaky patří pronikavá bolest dlaní a chodidel, snížené pocení nebo intolerance tepla a chladu.
  • Díky rodinnému screeningu může být odhaleno více dalších pacientů v jedné rodině, často ještě před tím, než se u nich projeví první příznaky. K rodinnému screeningu nyní vznikl nový průvodce.

Nemoc celé rodiny

Fabryho choroba je vzácné dědičné onemocnění způsobené mutací genu GLA. V důsledku této změny dochází k abnormálnímu hromadění lipidů, tedy tukových látek označovaných jako GL-3 v buňkách, což narušuje jejich funkci a vede k postupnému poškození orgánů. Nemoc se může projevit u mužů i žen a její průběh je velmi individuální – od mírných až po závažné formy. Fabryho choroba je však progresivní. To znamená, že i když se u dětí mohou zpočátku projevit jen minimální nebo žádné příznaky, v průběhu času se může objevit široká škála obtíží.

Fabryho choroba zásadně ovlivňuje nejen zdravotní stav pacientů, ale i jejich psychiku, rodinné vztahy a každodenní fungování. Velkým tématem je nejistota. Pacienti totiž často dlouho nevědí, co jejich obtíže způsobuje,“ říká MUDr. Gabriela Dostálová z Kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Rodinný screening jako klíč k včasné diagnóze

Rodinný screening představuje systematické vyhledávání dalších potenciálně nemocných členů rodiny na základě genetické informace. „Jakmile je Fabryho choroba diagnostikována u jednoho pacienta, měli bychom aktivně pátrat i po dalších ohrožených příbuzných. Včasná diagnóza umožňuje zahájit sledování i léčbu dříve, než dojde k nevratnému poškození orgánů,“ vysvětluje MUDr. Dostálová a dodává: „Díky dostupným diagnostickým metodám dnes dokážeme onemocnění odhalit relativně jednoduše, například i ze suché kapky krve. Výzvou tedy zůstává na tuto diagnózu myslet.“

Test ze suché kapky krve (DBS – dried blood spot) umožňuje lékařům rychle a neinvazivně vyloučit některá lyzosomální střádavá onemocnění. K jeho provedení stačí pouhé čtyři kapky krve z prstu nanesené na speciální filtrační papírek. Vysušený vzorek se následně odesílá poštou do specializované laboratoře, kde je analyzován. Rodinný screening v případě prokázané Fabryho choroby může pomoci identifikovat osoby, které jsou zatím bez příznaků, ale nesou mutaci genu. Včasné zahájení léčby pak může průběh onemocnění stabilizovat nebo zpomalit.

Z pohledu pacientské organizace vidíme, jak důležité je sdílení informací v rodině. Otevřená komunikace může vést k včasnému vyšetření dalších členů rodiny a v konečném důsledku i k záchraně zdraví nebo života,“ doplňuje Kateřina Uhlíková, předsedkyně spolku META, který sdružuje pacienty se střádavými lysozomálními onemocněními. „Spolek se připojil k oslavám Mezinárodního dne Fabryho choroby a po celý měsíc duben na svých sociálních sítích sdílí střípky ze života pacientů s tímto onemocněním,“ uvádí dále Uhlíková.

Osvěta je zásadní

Přestože se možnosti diagnostiky i léčby Fabryho choroby zlepšují, mnoho pacientů je stále diagnostikováno pozdě. Důvodem jsou především nespecifické příznaky a nízké povědomí o onemocnění. Mezinárodní den Fabryho choroby proto připomíná, že včasná diagnóza může zásadně ovlivnit prognózu, rodinný screening může odhalit další pacienty a že osvěta mezi odbornou i laickou veřejností je klíčová.

Nový průvodce pro pacienty

Na význam rodinného screeningu upozorňuje také nová edukativní brožura pro pacienty a jejich rodiny, která vznikla za podpory společnosti Sanofi. Průvodce srozumitelně vysvětluje genetické pozadí Fabryho choroby, princip dědičnosti i praktické kroky, jak o onemocnění mluvit s rodinou a jak postupovat při vyšetření příbuzných. Pomáhá také pacientům zvládat náročné emoce spojené s diagnózou a podporuje otevřenou komunikaci v rodině.

Společnost Sanofi se již více než 40 let věnuje výzkumu vzácných onemocnění, včetně právě Fabryho choroby, a podporuje iniciativy zaměřené na zvyšování povědomí a zlepšení péče o pacienty. „Naším cílem je nejen přinášet inovativní léčebné možnosti, ale také podporovat pacienty a jejich rodiny na jejich cestě – od diagnózy až po každodenní život s onemocněním. Věříme, že informovaný pacient má větší šanci na kvalitnější život,“ uvádí Ondrej Križalkovič, který se v Sanofi problematikou vzácných nemocí zabývá.

O společnosti Sanofi

Sanofi je biofarmaceutická společnost zaměřená na výzkum a vývoj s využitím umělé inteligence usilující o zlepšení životů lidí a udržitelný růst. Naše rozsáhlé znalosti imunitního systému uplatňujeme při vývoji přípravků a vakcín, jež léčí a chrání miliony lidí po celém světě. Inovativní přípravky, na jejichž vývoji pracujeme, mohou pomoci dalším milionům lidí. Náš tým sleduje jediný cíl: tvořit zázraky vědy, které zlepšují životy lidí. To nás inspiruje k dosahování a zvyšování pokroku i k pozitivnímu dopadu na naše zaměstnance a komunity, jimž sloužíme, tím, že se věnujeme nejpalčivějším výzvám ve zdravotnictví, ekologii a sociální oblasti.

Sanofi je kotována na burze EURONEXT: SAN a NASDAQ: SNY.

 

Zdroj: Sanofi

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Požár kabelu teplárny odstavil přerovské domácnosti od teplé vody

ilustrační snímek

Požár kabelu z rozvodny v Dluhonicích do přerovské teplárny odstavil dnes odpoledne domácnosti v Přerově od teplé vody. Podle mluvčího hasičů Radka Buryánka se...

28. dubna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Stovky lidí protestovaly v Brně proti sjezdu landsmanšaftu, Okamura mluvil o ostudě

Hnutí SPD v čele s Okamurou protestuje v Brně proti sjezdu sudetských Němců

Série protestních akcí proti květnovému sudetoněmeckému sjezdu v Brně pokračuje úterním shromážděním organizovaným hnutím SPD. Na Moravském náměstí se jej účastní předseda této vládní strany Tomio...

28. dubna 2026  17:22,  aktualizováno  17:41

Na Benešovsku vykolejil osobní vlak, strojvedoucího oslnilo slunce

Vykolejený vlak na Benešovsku komplikoval dopravu. (28. dubna 2026)

V Červeném Újezdu u Votic na Benešovsku v úterý ráno vykolejil osobní vlak, což zastavilo provoz na koridoru Olbramovice – Chotoviny. Krátce před desátou hodinou se nicméně podařilo provoz alespoň...

28. dubna 2026  7:52,  aktualizováno  17:31

Zastupitelé Luhačovic odmítli záměr na výstavbu větrných elektráren v okolí

ilustrační snímek

Zastupitelé Luhačovic na Zlínsku odmítli záměr energetické společnosti postavit v okolí města sedm větrných elektráren. Dvě by měly být v místní části...

28. dubna 2026  15:59,  aktualizováno  15:59

Nová výstava v Modré ukáže velkomoravské předměty spjaté s křesťanstvím

ilustrační snímek

Nová výstava v Modré na Uherskohradišťsku ukáže předměty spjaté s počátky křesťanství na Velké Moravě. Návštěvníci uvidí i vojenskou výbavu nebo šperky...

28. dubna 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

Dvůr Králové má smlouvu s investorem krytého bazénu a potápěčského centra

ilustrační snímek

Představitelé Dvora Králové nad Labem a soukromé společnosti Modrá studna dnes podepsali smlouvu o spolupráci na vybudování krytého bazénu s centrem pro...

28. dubna 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

V Třeboni vyroste strom na památku "Wintonova dítěte" Toma Schreckera

ilustrační snímek

Na památku Toma Schreckera, který byl jedním z dětí zachráněných před druhou světovou válkou Nicolasem Wintonem, vyroste v Třeboni strom. Schrecker před svou...

28. dubna 2026  15:43,  aktualizováno  15:43

OBRAZEM: Lázně ducha opět zaplnily Litomyšl. Zahájení sezony patřilo Zoubkovi

Zahájení 15. ročníku lázeňské sezony přilákalo desítky tisíc lidí. (28. dubna...

Litomyšl o víkendu oficiálně zahájila 15. lázeňskou sezonu tradiční akcí Lázně ducha, která proměnila historické centrum města v živou kolonádu. Jako předchozí ročníky, i letos přilákala akce desítky...

28. dubna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Daczická míří z ODS ke Kubovu hnutí. Středočeskou koalici to neovlivní, ujišťuje

Kateřina Daczická (ODS)

Středočeská zastupitelka a předsedkyně krajského výboru pro kulturu Kateřina Daczická odchází z ODS k hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. Podle ní to neovlivní fungování středočeské...

28. dubna 2026  17:02

Vysoká škola v Jihlavě a Dukla jednají o vstupu do univerzitní hokejové ligy

ilustrační snímek

Vysoká škola polytechnická v Jihlavě (VŠPJ) s hokejovou Duklou připravují podklady pro vstup do Univerzitní ligy ledního hokeje (ULLH). Projekt univerzitního...

28. dubna 2026  15:17,  aktualizováno  15:17

Karviná chystá prodej 14 stavebních pozemků, v lokalitě dokončuje infrastrukturu

ilustrační snímek

Karviná připravuje prodej stavebních pozemků mezi ulicemi Rudé armády a Mickiewiczova v městské části Hranice. V oblasti má město 14 stavebních parcel pro...

28. dubna 2026  15:16,  aktualizováno  15:16

Simpsonovi po 800 epizodách mění svůj úvod. Gaučové gagy ustupují příběhu

Gaučové srandičky ztrácejí v dnešní době své opodstatnění. Technologiemi...

Po více než třech dekádách se v kultovním seriálu Simpsonovi mění zavedené pořádky. Tvůrci začali omezovat slavné gaučové gagy, které byly po léta neodmyslitelnou součástí úvodní znělky. Důvodem je...

28. dubna 2026

