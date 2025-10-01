Mezinárodní den kávy: kávovary se zabydlely v českých domácnostech, DATART jich prodal 45 tisíc za půl roku

DATART zaznamenává stabilní růst prodeje téměř všech typů kávovarů. Zákazníci velmi často volí modely, které umožňují snadnou přípravu více druhů nápojů. „Kávovar už není luxusní záležitostí, ale běžnou součástí českých domácností. V DATARTu vidíme trvalý zájem zejména o plně automatické modely, které zvládnou připravit špičkovou kávu stisknutím jediného tlačítka. Hitem je například De'Longhi Eletta Explore ECAM 450.65.G, který umí připravit i studenou kávu, tzv. cold brew,“ říká Tomáš Zezula, manažer produktového marketingu DATART. Pozornosti zákazníků se těší rovněž kapslové kávovary, které se staly oblíbenou volbou zejména pro menší domácnosti a hotelové pokoje. „Spotřebitelé oceňují především pohodlí, rychlost a stálou kvalitu výsledného nápoje,“ dodává Zezula.
Káva patří ke každodenním rituálům
Ani rostoucí cena kávy Čechy neodrazuje od pravidelné konzumace ani od investic do nových kávovarů. Podle Českého statistického úřadu vzrostla cena této komodity v České republice meziročně o 26,4 %[1]. To odpovídá globálním trendům. Mezinárodní organizace pro kávu (ICO) uvádí, že průměrná světová cena byla o 24,3 % vyšší než o rok dříve.[2],[3] K nárůstu cen přispěla zejména nepříznivá klimatická situace v hlavních producentských zemích.
„Káva je každodenní součástí života většiny českých domácností. Data ukazují, že ani růst cen neodrazuje spotřebitele od pravidelné konzumace kávy. Naopak, zájem o kvalitnější vybavení pro její domácí přípravu roste. DATART nabízí kávovary pro každého – od dostupných modelů kolem 6 000 Kč až po profesionální stroje za desítky tisíc korun. Zákazníci si mohou vybírat mezi přístroji na zrnkovou i mletou kávu, pákovými i kapslovými variantami, a to od předních značek jako De’Longhi, Philips, Jura či Krups,“ komentuje Tomáš Zezula.
V dnešní době zákazníci rádi s kávou experimentují. Při její přípravě kladou důraz na kvalitu a rozmanitost chutí. „V DATARTU si mohou vybrat z široké nabídky zrnkových káv, mezi nimiž vyniká káva Nero, vytvořená v úzké spolupráci DATARTu se slovenskou pražírnou Ebenica. Každé balení je vybaveno ventilkem, který uchovává jedinečné aroma, a zákazníci mají možnost vybírat z několika různých druhů, aby si každý milovník kávy mohl připravit svůj ideální šálek,“ dodává.
Mezinárodní den kávy
Češi na kávu nedají dopustit a připomenout si to mohou i při příležitosti Mezinárodního dne kávy, který se po celém světě slaví 1. října. Jeho cílem je nejen propagace samotné kávy a kávové kultury, ale také upozornění na podmínky, ve kterých kávu pěstují farmáři v Latinské Americe, Africe či Asii. Den bývá spojený s festivaly, workshopy nebo ukázkami nových způsobů přípravy a zároveň připomíná, že pěstitelé se potýkají s nízkými výkupními cenami, rostoucími náklady a dopady klimatických změn.
Češi pijí kávu nejčastěji doma
Podle průzkumu Nielsen Admosphere[4] pije kávu denně sedm z deseti Čechů, polovina dokonce vícekrát za den. Nejčastěji si dopřávají espresso s mlékem (34 %), samotné espresso pak volí 23 % spotřebitelů. Zatímco mezi mladými do 25 let pije kávu denně 38 %, u lidí nad 54 let je to už 86 %. Podle věku se také liší preference druhu nápoje: mladší generace častěji volí espresso nebo cappuccino, zatímco starší část populace upřednostňuje tradičního „turka“. Češi si kávu nejčastěji připravují doma (63 %), čtvrtina ji konzumuje v práci či ve škole.
„Svět kávy nikdy nebyl pestřejší a dostupnější než dnes. Ať už si ji vychutnáváte doma při čtení oblíbené knihy, v kanceláři mezi kolegy, nebo v hotelovém pokoji, kvalitní káva má sílu spojovat lidi a přinášet chvíle pohody. A s rostoucí dostupností automatických kávovarů a kapslových řešení je její dokonalá příprava na dosah pro každého,“ uzavírá Tomáš Zezula.
DATART je jedním z největších elektro prodejců v České republice a má více než 150 prodejen na českém trhu, více než tisíc elektrospecialistů a síť DATART dopravců. Je držitelem ocenění Mastercard Obchodník roku 2024 v kategorii elektro a pětinásobným držitelem titulu Nejdůvěryhodnější značka roku.
Zdroj: DATART
