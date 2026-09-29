Mezinárodní den kávy připomíná význam kávy i lidí, kteří ji pěstují

Rok 2026 je také podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) Mezinárodním rokem farmářek, který upozorňuje na významnou roli žen v zemědělství. Paní Rizkani je jednou z žen, které se v Indonésii věnují pěstování kávy a zároveň pomáhají vytvářet prostor pro další ženy v tomto odvětví. „Péče o kávu je jako péče o dítě. Když se o rostliny dobře staráme, přinesou také dobré výsledky,“ říká. Sama pochází z pěstitelské rodiny a zemědělství se věnovala celá její širší rodina včetně bratranců a dědečka. Jako dítě často chodila s rodiči na farmu a postupně se pro ni káva stala přirozenou součástí života.
Díky fairtradovému příplatku se zvyšuje kvalita kávy
Součástí podpory, kterou členky družstva získávají v rámci Fairtrade, jsou školení zaměřená na různé oblasti jejich práce i každodenního života. Organizují například bezplatné kurzy šití nebo školení zaměřená na vedení finančních záznamů a sledování výsledků sklizně.
„Tyto dovednosti nám pomáhají nejen při pěstování kávy, ale také při vedení domácnosti a plánování budoucnosti,“ říká Rizkani.
Důležitou roli podle ní hraje také fairtradový příplatek. Družstvo jej využívá mimo jiné na zvyšování kvality kávy a související školení při degustaci kávy, hodnocení kvality nebo zpracování kompostu. Tyto aktivity přispívají ke zvýšení produktivity i kvality kávových zrn a umožňují družstvu splnit přísné tržní standardy a zajistit si lepší ceny.
Kvalita je pro KOKOWAGAYO důležitou součástí práce. Káva z družstva patří mezi výběrové kávy a její hodnocení pravidelně dosahuje cuppingového skóre 85 a více. V družstvu díky školením a vlastnímu profesionálnímu hodnotiteli kávy systematicky pracují na zvyšování a udržování kvality kávy.
Podle Rizkani je pro budoucnost pěstitelů a pěstitelek důležité především vzdělávání v oblasti pěstování. „Při pěstování kávy jsou nejdůležitější dvě věci: kompost a prořezávání kávovníků. Když se o ně dobře staráme, sklizeň bude dobrá.“ Za zásadní považuje znalosti o přípravě a používání kompostu, péči o rostliny, dosahování dobrých výnosů a udržování zdravé a úrodné půdy. Důležité je podle ní také hledat nové způsoby a techniky, které mohou pomoci zlepšit práci i sklizeň.
Pro Rizkani tak pěstování kávy znamená mnohem víc než samotnou zemědělskou práci. Je to způsob života, který spojuje péči o půdu, kvalitu kávy, ekonomické možnosti i vzájemnou podporu žen. „Když je sklizeň dobrá, přináší to zvláštní druh radosti,“ říká.
Více o družstvu Koperasi Kopi Wanita Gayo: Fairtrade International – KOKOWAGAYO
Fakta o fairtradové kávě
- Káva je vlajkovou lodí Fairtrade a do systému Fairtrade je na celém světě zapojeno téměř 700 000 pěstitelů kávy v 552 družstvech a 30 zemích.
- 65% prodané fairtradové kávy je zároveň bio a 94 % prodané fairtradové kávy tvoří odrůda Arabica.
- Kromě podpory v podobě fairtradové minimální ceny dostávají certifikovaná fairtradová družstva také fairtradový příplatek – dodatečné finance, které pěstitelé mohou investovat do projektů zaměřených na zlepšení produktivity a kvality, adaptaci na klimatickou změnu, budování infrastruktury a základních komunitních služeb, které sami pěstitelé a jejich organizace označí za prioritní. V roce 2024 získaly organizace fairtradových pěstitelů kávy příplatek ve výši více než 57 milionů eur.
- Fairtradové kávy se loni na českém trhu prodalo 941 tun. Vztaženo k celkové spotřebě kávy v ČR, kterou udává Český statistický úřad (2,1 kg na osobu a rok), činí podíl fairtradové kávy 3,3 %. Zároveň téměř čtvrtinu (24 %) z této kávy tvořila bio produkce, která je na vzestupu.
- Mezi největší prodejce fairtradové kávy v ČR patří Orlen Unipetrol v rámci svých provozoven Stop cafe na čerpacích stanicích Orlen (dříve Benzina), dále Lidl ČR, který nabízí fairtradovou kávu Lidl2go v rámci nápojových automatů ve svých provozovnách. Z českých společností ovládá první pozici v objemu prodané fairtradové kávy lokální FairBio pražírna.
Kontakt pro další informace
Lubomír Kadaně, lubomir.kadane@fairtrade.cz, +420 736 233 940
Kateřina Šimonová, katerina.simonova@litigocommunications.cz, +420 736 176 246
Zdroj: Fairtrade Česko a Slovensko
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59358.