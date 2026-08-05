Mezinárodní den piva: BILLA spolupracuje s více než 20 regionálními pivovary

Regionální piva jsou součástí stále pestřejší pivní nabídky v prodejnách BILLA. Té nadále dominují tradiční světlé ležáky s přibližně 60% podílem na prodejích. Dalších 20 % tvoří pivní mixy s ovocnými příchutěmi a zbývajících 20 % připadá na nealkoholická, černá, řemeslná a regionální piva. Nejčastěji zákazníci sáhnou po půllitrových plechovkách, které představují 58 % všech prodejů, následovaných půllitrovými lahvemi s podílem 36 %.
„Spolupráce s regionálními dodavateli je dlouhodobou součástí našeho podnikání a pivo není výjimkou. V současnosti spolupracujeme s více než 20 regionálními pivovary napříč Českou republikou a zákazníkům tak přinášíme produkty, které jsou neodmyslitelně spojené s jednotlivými regiony a místní pivovarskou tradicí,“ říká Petr Kubíček, manažer externí komunikace BILLA ČR.
Vedle regionálních pivovarů BILLA zároveň prohlubuje spolupráci s řemeslnými pivovary a minipivovary. Jejich piva zařazuje do sortimentu prodejen podle lokality jednotlivých pivovarů.
„Regionální piva mají v našem sortimentu specifické místo. Jejich nabídka se mezi jednotlivými prodejnami liší podle lokality, takže zákazníci mohou vedle celostátně dostupných značek najít také piva typická pro region, ve kterém nakupují,“ dodává Petr Kubíček.
Pro letošní léto připravila BILLA také speciální online pivní katalog, který je platný až do 29. září. Zákazníci v něm najdou široký výběr piv za zvýhodněné ceny včetně samostatné nabídky regionálních piv. Součástí katalogu jsou také známé české i zahraniční značky, piva od české privátní značky Trumf nebo nealkoholická piva.
Zdroj: BILLA ČR