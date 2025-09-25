Mezinárodní dentální veletrh PRAGODENT 2025 bude největší ve své historii, představí téměř osm set značek

Praha 25. září 2025 (PROTEXT) - Letňanské výstaviště PVA EXPO PRAHA bude opět hostit nejvýznamnější událost dentálních oborů, mezinárodní veletrh PRAGODENT. Ve dnech 9. až 11. října proběhne jubilejní 30. ročník za podpory České stomatologické komory, která souběžně s veletrhem pořádá odborný kongres PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY. Návštěvníci se seznámí s produkty a technologiemi od nejvýznamnějších značek odvětví stomatologie a mohou se zúčastnit bohatého doprovodného programu. Partnerem pro energetiku výstaviště PVA EXPO PRAHA je společnost PKV Build, s.r.o.

Přesně 177 vystavovatelů z 12 zemí a 778 zastoupených značek na ploše přesahující 20 tisíc čtverečních metrů. To bude jubilejní 30. dentální veletrh PRAGODENT, který na letňanském výstavišti spolu s odborným kongresem PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY zaplní prostor pěti výstavních hal. Kromě široké nabídky produktů a technologií připravili organizátoři veletrhu bohatý doprovodný program, který nabídne přednášky, workshopy, konference i kongresy či setkání s odborníky a osobnostmi oboru.

Seznámit se mohou návštěvníci z řad zubních lékařů, techniků, dentálních hygienistek a dalších oborových pracovníků s přelomovými technologiemi a nejnovějšími produkty, a to v oblastech stomatologické ordinace, stomatologické laboratoře, preventivní péče, hygieny a bezpečnosti práce, farmaceutických přípravků, služeb a vědy a vzdělávání. Expozice v Letňanech vybudují například společnosti Vatech, Planmeca, Osstem Implant, Dentsply Sirona, EMS, Herbadent, Fénix Dental, Interdent, Odonto, Curaden, Oral-B a další.

„Jubilejní 30. ročník veletrhu bude svým plošným rozsahem největší ve své historii, bohatší je ve srovnání s uplynulými ročníky také doprovodný program pro různé dentální obory, který zabere většinu konferenčních prostor areálu. Letos návštěvníkům nabídneme nejen nejnovější technologie a produktové trendy, ale i rozšířené možnosti edukace a setkání s osobnostmi vybraných oborů,“ řekla manažerka veletrhu Michaela Volná.

Ještě více programu

Česká stomatologická komora je tradičním odborným partnerem veletrhu a i letos uspořádá souběžnou akci v halách PVA EXPO PRAHA, mezinárodní kongres PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY, ve dnech 10. a 11. října. Letos nabídne dvěma tisícům odborných účastníků ústřední téma Konec doby stříbrné?. Podrobný program najdete na stránkách ČSK.

Další odborný doprovodný program veletrhu se uskuteční především v DENT Areně v Hale 2D ve spolupráci společnosti ABF, a.s. a partnerů veletrhu Českou stomatologickou komorou, Komorou zubních techniků, Asociací dentálních hygienistek a odborných přednášek vystavovatelů.

Již 9. října proběhne kongres Alchymie zubní praxe pro zubaře, kteří vědí, že vrtákem to nekončí, pořádaný Cicero systémem a Hradeckým dentálním vzdělávacím institutem. V Konferenčním sále Vstupní haly II letňanského výstaviště proběhne také odborná sekce přednášek pro dentální hygienistky, kterou pořádá Asociace dentálních hygienistek ČR.

O den později, 10. října, se uskuteční již pátý KONGRES Zubních instrumentářek pořádaný společností Azseminarium-Triseminarium. Po celou dobu konání veletrhu PRAGODENT bude probíhat také odborný program Komory zubních techniků plný atraktivních přednášek, a to také v DENT Areně umístěné v Hale 2D. Podrobný program veletrhu najdete ZDE.

