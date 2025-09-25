Mezinárodní dentální veletrh PRAGODENT 2025 bude největší ve své historii, představí téměř osm set značek

Přesně 177 vystavovatelů z 12 zemí a 778 zastoupených značek na ploše přesahující 20 tisíc čtverečních metrů. To bude jubilejní 30. dentální veletrh PRAGODENT, který na letňanském výstavišti spolu s odborným kongresem PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY zaplní prostor pěti výstavních hal. Kromě široké nabídky produktů a technologií připravili organizátoři veletrhu bohatý doprovodný program, který nabídne přednášky, workshopy, konference i kongresy či setkání s odborníky a osobnostmi oboru.
Seznámit se mohou návštěvníci z řad zubních lékařů, techniků, dentálních hygienistek a dalších oborových pracovníků s přelomovými technologiemi a nejnovějšími produkty, a to v oblastech stomatologické ordinace, stomatologické laboratoře, preventivní péče, hygieny a bezpečnosti práce, farmaceutických přípravků, služeb a vědy a vzdělávání. Expozice v Letňanech vybudují například společnosti Vatech, Planmeca, Osstem Implant, Dentsply Sirona, EMS, Herbadent, Fénix Dental, Interdent, Odonto, Curaden, Oral-B a další.
„Jubilejní 30. ročník veletrhu bude svým plošným rozsahem největší ve své historii, bohatší je ve srovnání s uplynulými ročníky také doprovodný program pro různé dentální obory, který zabere většinu konferenčních prostor areálu. Letos návštěvníkům nabídneme nejen nejnovější technologie a produktové trendy, ale i rozšířené možnosti edukace a setkání s osobnostmi vybraných oborů,“ řekla manažerka veletrhu Michaela Volná.
Ještě více programu
Česká stomatologická komora je tradičním odborným partnerem veletrhu a i letos uspořádá souběžnou akci v halách PVA EXPO PRAHA, mezinárodní kongres PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY, ve dnech 10. a 11. října. Letos nabídne dvěma tisícům odborných účastníků ústřední téma Konec doby stříbrné?. Podrobný program najdete na stránkách ČSK.
Další odborný doprovodný program veletrhu se uskuteční především v DENT Areně v Hale 2D ve spolupráci společnosti ABF, a.s. a partnerů veletrhu Českou stomatologickou komorou, Komorou zubních techniků, Asociací dentálních hygienistek a odborných přednášek vystavovatelů.
Již 9. října proběhne kongres Alchymie zubní praxe pro zubaře, kteří vědí, že vrtákem to nekončí, pořádaný Cicero systémem a Hradeckým dentálním vzdělávacím institutem. V Konferenčním sále Vstupní haly II letňanského výstaviště proběhne také odborná sekce přednášek pro dentální hygienistky, kterou pořádá Asociace dentálních hygienistek ČR.
O den později, 10. října, se uskuteční již pátý KONGRES Zubních instrumentářek pořádaný společností Azseminarium-Triseminarium. Po celou dobu konání veletrhu PRAGODENT bude probíhat také odborný program Komory zubních techniků plný atraktivních přednášek, a to také v DENT Areně umístěné v Hale 2D. Podrobný program veletrhu najdete ZDE.
Kompletní informace a novinky na www.pragodent.eu.
Zdroj: ABF
PROTEXT