Mezinárodní EISA Awards 2025 oceňují úspěchy Hisense v oblasti obrazu a zvuku

  12:37
Praha 20. srpna 2025 (PROTEXT) - Produkty Hisense získaly letos na prestižní soutěži EISA (Expert Imaging and Sound Association) celkem šest cen. Ocenění si odnesly tři televizory, dva laserové projektory a jeden zvukový systém. Již více než čtyři desetiletí patří ceny EISA k nejuznávanějším oceněním v oblasti spotřební elektroniky.

Oceněný televizor Hisense U8Q (oceněný jako EISA PREMIUM MINI LED TV 2025–2026) má úhlopříčku 65 palců, zatímco U7Q PRO ve velikosti 65 palců získal ocenění EISA BEST BUY MINI LED TV 2025–2026 a 100palcový model U7Q si odnesl titul EISA BEST GIANT TV 2025–2026. Všechny modely vynikají v řadě parametrů. Díky technologii Mini LED přinášejí dokonale hlubokou černou barvu a brilantní jas, který oživuje každý snímek naprosto výjimečným kontrastem. Precizní řízení podsvícení zajistí, že nepřehlédnete jediný detail – ať už v tmavých, či jasných obrazech.

Dalším zásadním prvkem je Hi-View AI Engine PRO s inteligentním rozpoznáváním scén. S extrémní přesností detekuje a analyzuje data z každého snímku – například odstíny pleti, hloubku a grafiku – a vykresluje živé, realistické barvy. Jinými slovy dokáže proměnit i obyčejný obraz ve fenomenální vizuální zážitek.

165 Hz obrazovka s pokročilým herním módem poskytují novou generaci herních zážitků s mimořádně plynulým obrazem a technologií. Prémiové ozvučení Multi-Channel Surround Sound s boční reproduktory, zadní subwoofery a reproduktory směřující vzhůru vytvářejí vícerozměrný zvuk, který posune hraní na novou úroveň. Není potřeba žádné další vybavení – detaily zvuku uslyšíte jasněji než kdy dříve. Vestavěné subwoofery dodávají extra hluboké basy, takže prostorové tóny budou přesně tam, kde mají být.

M2 Pro Smart Mini Projector: 4K ostrost i v superobří velikosti

Projektory se stávají stále významnějšími hráči díky své přenosnosti, flexibilitě a všestrannému použití. Oceněný M2 Pro Smart Mini Projector – držitel titulu EISA BEST FAMILY PROJECTOR 2025–2026 – nabízí 4K rozlišení s AI Clarity, která každý pixel povyšuje na bezprecedentní ostrost. V praxi to znamená 4K kvalitu obrazu na projekční ploše až 200". Výsledkem je křišťálově čistý obraz s precizními detaily.

Pokročilý Pure Triple-Colour Laser přináší hloubku a barevné odlišení jako žádný jiný, s neuvěřitelně živými barvami přímo před vašima očima. Optical Zoom 1.0–1.3 umožňuje přibližovat nebo oddalovat obraz bez ztráty ostrosti.

Zmiňovaná projekce 200" samozřejmě není nutná – projektor se přizpůsobí jakékoli velikosti od 65 do 200", takže můžete promítat doma, v kanceláři nebo uspořádat improvizovaný filmový večer na obřím plátně na zahradě. Volba je jen na vás.

Revoluční 4K Smart Laser Cinema PX3-PRO

Dalším oceněným projektorem je 4K Smart Laser Cinema PX3-PRO, držitel ocenění EISA UST (Ultra Short) PROJECTOR 2025–2026, který umožňuje projekci v rozměrech od 80 do 150". Pyšní se revoluční technologií Hisense LPU s trojitým laserovým zdrojem (červená, modrá, zelená), díky níž jsou barvy realistické a přesné, a scéna z filmu vás zcela pohltí.

Prémiový audio systém Harman-Kardon s Dolby Atmos posouvá zvukový zážitek ještě dál. Dolby Vision poskytuje špičkové HDR, bohatší barevnou hloubku a ostřejší obraz, zatímco podpora IMAX-Enhanced zajistí autentický zážitek jako v kině. Hráči ocení certifikovanou kompatibilitu s herní konzolí Xbox, automatickým herním režimem a vyšší frekvencí obrazovky. Funkce MEMC navíc zlepšuje kvalitu sledování sportovních přenosů, takže pohyb je vždy plynulý a bez rozmazání.

Super flexibilní a super výkonný HT SATURN Soundbar Wireless System

Posledním oceněným produktem je HT SATURN Sound System (oceněný jako EISA WIRELESS SURROUND SYSTEM 2025–2026) složený ze čtyř reproduktorů a subwooferu. Všechny jsou bezdrátově propojené, díky čemuž je můžete rozmístit podle potřeby bez kompromisů v kvalitě přenosu. Zvuk byl laděn společností Devialet, proto tóny vnímáte jako na špičkovém operním vystoupení. Systém se automaticky kalibruje podle velikosti místnosti. Funkce Hi-Concerto umožňuje propojit TV a surround systém, čímž se využijí všechny vestavěné i externí reproduktory pro maximálně pohlcující zvuk.

Díky podpoře Dolby Atmos a DTS:X systém vytváří 3D zvukové pole s výkonem 720 W a bez zkreslení. Výsledek? Domácí kino jako z velkého sálu.

Popisovaných šest produktů a jejich ocenění jsou dalším důkazem neustálého úsilí Hisense o inovace a dokonalost ve výrobě. Především však z nich těží uživatelé po celém světě, kterým společnost přináší stále lepší produkty a zážitky.

 

O společnosti Hisense

Hisense je přední globální značka v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky. Společnost působí ve více než 160 zemích a specializuje se na multimediální produkty, inteligentní IT technologie a řešení pro chytré domovy. Hisense se také aktivně věnuje podpoře sportu: Lipno Sport Festival v srpnu nebo různé EURO šampionáty.

 

Zdroj: cz.hisense.com

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

 

