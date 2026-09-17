Mezinárodní festival cukrovinek Amos 2026: inovace pro chutnější a zdravější mlsání

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  13:01
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Šen-čen (Čína) 17. září 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Mezinárodní festival cukrovinek Amos 2026 přilákal do Šen-čenu distributory, tvůrce, přední představitele odvětví a partnery z téměř 50 zemí. Během tří dnů se zde setkali při oslavách, prezentaci inovací a výměně zkušeností.

Festival se konal v Šen-čenu, globálním inovačním centru známém jako „čínské Silicon Valley", které bude v listopadu hostit také setkání vedoucích ekonomických představitelů APEC (Asijsko-pacifického hospodářského společenství).

Již více než 20 let společnost Amos Food Group hledá nové možnosti v oblasti cukrovinek a rozvíjí přitom dvě klíčové role: globálního inovátora v oblasti sladkostí pro radost a zdraví, který neustále přetváří představy o tom, čím sladkost může být, a ambasadora sladkostí do světa, který pomocí sladkostí propojuje lidi, kultury a komunity. Festival tyto dvě role přiblířil prostřednictvím zážitků pro spotřebitele, dialogu v rámci odvětví, inovací produktů, globální spolupráce a aktivit s pozitivním společenským dopadem.

Mezinárodní festival cukrovinek Amos: proměna inovací v zážitky

Festival zahájil Mezinárodní cukrovinkový karneval Amos, který proměnil Shenzhen Talent Park v hravý cukrovinkový svět s interaktivními zážitky od společností AMOS a Biobor, vystoupeními, průvody postav a kreativními instalacemi. Pan Amos Ma, zakladatel a generální ředitel společnosti Amos Food Group, oficiálně vyhlásil zahájení festivalu. Velkolepá dronová show rozzářila oblohu obrazy inspirovanými cukrovinkami a vzkazem „Amos v Šen-čenu obdarovává svět sladkostmi". Karneval pozval spotřebitele a veřejnost, aby poznali svět cukrovinek prostřednictvím chutí, zábavy, kreativity a společně strávených chvil. Zároveň odrážel širší ambici rozvinout Amos International Candy Festival v pravidelně pořádanou kulturní značku městského významu, která propojí cukrovinky, kreativitu a komunity z celého světa.

World Candy Forum: Nové cesty k radosti a zdraví

World Candy Forum propojilo mezinárodní odborníky a jejich poznatky z oblasti vědy, tržních analýz, cukrovinkářství, výživy a maloobchodu. Společně se zaměřili na budoucnost tohoto odvětví a na dvě trvalé potřeby spotřebitelů: radost a zdraví.

Poznatky společností NielsenIQ a Innova Market Insights přiblížily vývoj globálních trhů a spotřebitelských trendů. Mezi významné řečníky patřili Audra Voglerová, zástupkyně ředitele NCSA; Olivier De Salmiech, zástupce ředitele pro výživu v regionu APAC ve společnosti Kerry; Tony Jacobs, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Bazooka Candy Brands; a nositel Nobelovy ceny profesor Aaron Ciechanover. Společně s dalšími globálními vedoucími představiteli z maloobchodu, oblasti duševního vlastnictví a akademické sféry nabídli různé pohledy na to, jak mohou radost a zdraví ovlivnit další vývoj globálního cukrovinkářského průmyslu.

Součástí fóra bylo také představení iniciativy „Double H Global Sweet Value Co-Creation", která vyzývá k intenzivnějším inovacím produktů, vyšším standardům kvality, užší spolupráci v rámci odvětví a udržitelnému růstu. Amos tak rozšiřuje svou roli inovátora v oblasti cukrovinek (Sweet Innovator) - od samotné tvorby produktů až po společnou tvorbu hodnot napříč celým globálním cukrovinkářským ekosystémem.

Globální konference distributorů: Inovace jako cesta k růstu

Na Globální konferenci distributorů představil Amos Ma dlouhodobý mechanismus udržitelných inovací a ekosystém společnosti Amos Food Group a nastínil pět klíčových přístupů k inovacím: Six-Senses Innovation (inovace šest smyslů), Scenario Innovation (inovace v různých scénářích), Cross-border Innovation (přeshraniční inovace), AI Innovation (inovace v oblasti umělé inteligence) a Functional Nutrition Innovation (inovace v oblasti funkční výživy). Elaine Wu, výkonná zástupkyně ředitele Amos Food Group, představila nové globální produkty z řady kreativních cukrovinek AMOS a nutričních gumových bonbónů Biobor. Mezi novinky značky AMOS patřily To-yah Doodle Egg, kombinující cukrovinky s kreativní hrou, a ZestPuck, které propojuje cukrovinky s kreativní hrou, a ZestPuck, založený na dobrodružném objevování nových chutí, spolu s řadou dalších nových produktů. Společnost Biobor mezitím představila své nejnovější inovace v oblasti nutričních produktů a své nové pozicování značky: „Sladká výživa pro rodiny na celém světě."

Známá moderátorka a mediální osobnost Yang Lan se připojila k Amosovi Maovi a dalším vedoucím představitelům odvětví v panelové diskusi o inovacích, globalizaci a dlouhodobém budování značky. Konference rovněž zdůraznila vizi společnosti v oblasti globálního budování značky. Kampaní „Amos Treats the World to Sweets" (Amos obdarovává svět sladkostmi) oslovuje Amos spotřebitele po celém světě prostřednictvím maloobchodu, tvůrců obsahu, hudby, sportu a kulturních zážitků a naplňuje tak svou roli spojovatele světa prostřednictvím sladkostí.

Od sladkého spojení k pozitivnímu dopadu

Mise „Sweet Messenger" se promítá také do společenské odpovědnosti. Během festivalu společnost Amos oznámila partnerství s Yao Foundation, kterou vede bývalá hvězda NBA Yao Ming, jehož cílem je spustit program rozvoje mládežnického basketbalu „Sweet Ambassadors". Program podporuje sportovní aktivity a rozvojové příležitosti pro mladé lidi z méně rozvinutých venkovských oblastí.

Tato iniciativa navazuje na širší závazek společnosti Amos v oblasti společenské odpovědnosti, který zahrnuje například podporu dětí se zdravotním postižením a znevýhodněním nebo pomoc dětem uprchlíků v zahraničí prostřednictvím darování cukrovinek. V roce 2025 společnost rovněž získala Sino-European Corporate ESG Best Practice Award za příkladnou praxi v oblasti ESG.

Všechny tyto aktivity dávají iniciativě „Amos Treats the World to Sweets" hlubší význam: sladkost není jen něco, co si můžeme vychutnat, ale také něco, o co se můžeme podělit.

Společně ke sladší budoucnosti

Od zážitků pro spotřebitele a odborných diskusí přes uvádění nových produktů na globální trh až po budování značky a společenskou odpovědnost festival ukázal dvě role, které chce Amos ve světě naplňovat: inovátora v oblasti cukrovinek (Sweet Innovator), který neustále hledá nové podoby sladkostí, a spojovatele lidí prostřednictvím sladkostí (Sweet Messenger).

Do budoucna bude Amos pokračovat v inovacích v oblastech radosti a zdraví, posilovat partnerství po celém světě a přinášet spotřebitelům i komunitám po celém světě více radostných a smysluplných chvil spojených se sladkostmi.

O společnosti Amos Food Group

Společnost Amos Food Group, založená v roce 2004, je globální cukrovinkářská společnost s vlastními výrobními kapacitami, výzkumem a vývojem a řízením značek. Její produkty jsou dostupné spotřebitelům na více než 80 trzích po celém světě.

Portfolio společnosti stojí na pilířích radosti a zdraví a zahrnuje inovativní cukrovinky AMOS, například Peelerz, 4D Gummies a TastySounds, a také nutriční bonbony Biobor.

Společnost, která se v žebříčku Candy Industry 2026 Global Top 100 Candy Companies umístila na 48. místě, pokračuje ve vytváření inovativních, radostných a smysluplných sladkých zážitků pro spotřebitele po celém světě.

Kontakt: Karrisa Peng, karrisa.peng@amos-sweets.com, +86-17764191684

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59212.

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