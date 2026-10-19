Mezinárodní filmový festival mládeže delty řeky Jang-c' 2026 se představuje v Ningbo

Jako první oficiálně zřízený filmový festival v Číně věnovaný mladým filmařům představuje festival rámec „2+5": dvě hlavní akce — slavnostní zahájení a zakončení — a pět hlavních sekcí: Trh filmových projektů mládeže, Fórum nové síly čínského filmu, Filmové panoráma, Tematická akce a série akcí „Film+". S dvěma hlavními liniemi — profesními aktivitami a iniciativami veřejného prospěchu — prolínajícími celým programem si festival klade za cíl vytvořit významnou filmovou událost spojující profesní excelenci, komerční hodnotu a mezinárodní viditelnost, roznítit tvůrčí vitalitu mladých filmařů, podpořit koordinovaný rozvoj filmového průmyslu delty řeky Jang-c' a podpořit rozmanité filmové vyjádření a mezinárodní přesah.
Deváté Fórum nové síly čínského filmu nabídne klíčové projevy na témata jako „Filmové příběhy a obraz Číny", „Filmové perspektivy v éře AI", „Nová mapa filmové ekonomiky" a „Film a proměněné publikum", stejně jako kulaté stoly zaměřené na vytváření průmyslového konsensu.
Rok 2026 je 70. výročím navázání diplomatických styků mezi Čínou a Afrikou. Jako klíčová tematická akce festivalu poskytne Kulatý stůl mladých filmařů Čína–Afrika platformu pro dialog a v Ningbo se sejde více než 100 mladých filmařů, akademiků a zástupců filmových a televizních institucí z Číny a afrických zemí. Cílem akce je usnadnit propojení čínského filmového a televizního průmyslu s africkým filmovým trhem.
Festival spustil svůj vlajkový program „Trh filmových projektů mládeže", platformu pro inkubaci projektů mladých filmových talentů z celého světa, která má pomoci více mladým filmařům rozzářit čínské plátno.
Během festivalu bude promítnuto čtyřicet čínských a mezinárodních filmů ve 187 projekcích ve 20 kinech v 10 městech delty řeky Jang-c'. Festival také vytváří zážitky „Film+", které spojují technologie, kulturní turistiku a spotřebitelské aktivity.
Při pohledu do historie čínského filmu bylo Ningbo — „kolébka čínského filmu" — vždy přítomno. Generace filmařů narozených v Ningbo vytvořily téměř 50 „prvenství" v dějinách čínského filmu. V raných dobách čínského filmu režíroval Zhang Shichuan (1891–1953) první čínský narativní krátký film Die for Marriage (Nan Fu Nan Qi) a první čínský zvukový film Sing-Song Girl Red Peony (Ge Nü Hong Mu Dan) a založil první filmovou školu v zemi — Školu filmu a dramatu Mingxing. Song of the Fishermen (Yu Guang Qu) se natáčel v exteriérech v Shipu v okrese Xiangshan v Ningbo a získal první mezinárodní filmovou cenu Číny. Yuan Muzhi (1909–1978) hrál v Children of Troubled Times (Feng Yun Er Nü), v němž byla poprvé na plátně slyšet „March of the Volunteers". Po založení Čínské lidové republiky režíroval Sang Hu (1916–2004) první barevný film scénické opery Nové Číny Liang San-po A Cu Jing-tchaj (Butterfly Lovers) a jeho první barevný hraný film New Year Sacrifice (Zhu Fu). Filmař z Ningbo Xu Jingda (1934–1987) a další režírovali první čínský velkoplošný barevný širokoúhlý animovaný celovečerní film Nezha Conquers the Dragon King (Ne Zha Nao Hai) a Hsin-Yen Chang (1934– ) režíroval první čínský martial arts film, který vydělal 100 milionů jüanů, The Shaolin Temple (Shao Lin Si).
Dnes v Ningbo sídlí více než 5000 filmových a televizních společností a město vybudovalo industrializovaný, standardizovaný a technologiemi řízený filmový průmyslový systém, který vytváří prostředí, v němž „celé město je filmovým placem a tvorba je možná v každém ročním období."
Zdroj: Ningbo International Communication Center
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