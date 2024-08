Mezinárodní hudební legendy vystoupí na zahájení lyžařské sezóny ve Schladmingu

Po loňských úspěšných vystoupení Robbie Williamse se organizátor Klaus Leutgeb a představitelé turistického regionu a horských lanovek pokusí uspořádat ještě velkolepější akci. Na tiskovou konferenci o plánech pronadcházející lyžařskou sezónu pořádanou schladminskou houpačkou 4 hor spojující Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen a Reiteralm se dostavili i Bryan Adams, Sting a frontman kapely Simply Red Mick Hucknall. Společně oznámili své vystoupení ve Schladming-Dachsteinu a na otázku, co by měli diváci očekávat na jejich vystoupení, odpověděly všechny tři hvězdy: „Hity a písně, které lidé milují.“

V pátek 6. prosince ve 20:00 zahájí sérii vystoupení kanadská ikona Bryan Adams, diváci se mohou těšit na hity jako „Summer of 69“, „Everything I Do (I Do It For You)“ nebo i písně z nejnovějších alb. V sobotu 7. prosince ve 20:00 převezme pódium jeho britský kolega Sting. Během vystoupení bude obecenstvu představen průřez Stingovou rozmanitou hudební kariérou, zazní i hity z éry Stingovy kapely The Police nebo sólové hity jako „Englishman in New York“. Celou událost uzavře britská kapela Simply Red v neděli 8. prosince v 18:00 se svými skladbami kombinující soul a pop. Společně vytvoří nezapomenutelnou podívanou pro všechny diváky na stadionu Schladming Planai v rámci akce s názvem „The Grand Festival“.

K nadcházející události se vyjádřil i Mathias Schattleitner, jednatel turistického sdružení Schladming-Dachstein:

„S Bryanem Adamsem, Stingem a Simply Red letos ve Schladmingu přivítáme tři světové hvězdy, které slaví úspěch již po několik generací. Toto dlouhodobé umístění na vrcholu je možné pouze tehdy, pokud se důsledně soustředíte na kvalitu a trvale podáváte špičkové výkony. Přesně o to usilujeme i v turistickém regionu Schladming-Dachstein, a proto se společně s našimi silnými partnery budeme i v budoucnu soustředit na to, abychom našim hostům znovu a znovu nabízeli zážitky vysoké kvality."

Vstupenky jsou k dostání na platformách oeticket a TicketMaster. V nabídce jsou i výhodné balíčky, kde je v ceně již zahrnuto ubytování na 2 noci u partnerského ubytovacího zařízení, dvoudenní skipas do Ski amadé na 7. a 8. prosinec a třídenní vstupenku na The Grand Festival. Na oficiálních stránkách akce jsou k nalezení všechny potřebné informace.

Zdroj: Österreich Werbung