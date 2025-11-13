Mezinárodní konference horské turistiky a outdoorových sportů 2025 byla úspěšně zahájena

Uskutečnila se řada klíčových aktivit včetně výroční konference Mezinárodní aliance pro horskou turistiku (IMTA), Mezinárodní konference o propagaci horské turistiky (IMTPC), exkurze do horských turistických destinací v Kuej-čou a výstavy „Banka provincie Kuej-čou – horská kultura, turistika a vybavení pro outdoorové sporty".
Úvodní projevy pronesli Dominique de Villepin, předseda IMTA, Lu Jung-čeng, ředitel propagačního oddělení výboru KS Číny v provincii Kuej-čou, Ču Šan-čung, velvyslanec OSN pro cestovní ruch, a Mansour Chaya, dočasný chargé d'affaires při ambasádě Libanonské republiky v Číně. IMTA podepsala memorandum o spolupráci s Turistickou asociací Tichomoří a Asie (PATA), Nepálskou aliancí Everest a Odborem kultury a cestovního ruchu čínské provincie Chu-pej; během konference byla vydána zvláštní publikace s názvem Inovace v horském turismu a společném rozvoji komunit. V rámci konference byly také slavnostně předány certifikáty osmi „Světově proslulým horám cestovního ruchu" a šesti "Mezinárodním předváděcím trasám horské turistiky". Řady IMTa rozšířilo patnáct nových členů.
Odpoledne se konala konference IMTPC s názvem „Podpora prosperity hor a společná práce na brilantnosti". S projevy vystoupili Liou Čao-chuej, místopředseda IMTA, a Giorgio Grussu, koordinátor projektu MPS, který pořádá FAO. Výzkumnou zprávu o strategiích rozvoje trhu příjezdového cestovního ruchu v provincii Kuej-čou zaměřenou na klíčové země asijsko-pacifického regionu představil ředitel PATA Peter Semone, předseda. Jang Siang-tung, ředitel odboru kultury a cestovního ruchu provincie Kuej-čou, se podělil o nádherné turistické scenérie své provincie. O roli horské turistiky pro rozvoj hovořilo sedm dalších zástupců z pěti různých zemí.
Pro veřejnost byla otevřena výstava „Banka provincie Kuej-čou – horská kultura, turistika a vybavení pro outdoorové sporty", která představila nejnovější inovace v oblasti horské turistiky a sportovního vybavení. Výstava fotografií s názvem „Život uprostřed záhybů Země" upozornila na ekologické a kulturní bohatství horských oblastí prostřednictvím vizuálního vyprávění.
Exkurze po konferenci do horských turistických lokalit v provincii Kuej-čou zahrnovala most Huajiang Grand Canyon, který představil inovativní propojení s problematikou cestovního ruchu.
