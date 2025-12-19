Mezinárodní ostuda ve Štrasburku: České zákony nechrání advokátní tajemství, ústavní soud opět porušil základní práva a Česko bude pod dohledem výboru ministrů

Autor:
  12:40
Praha/Štrasburk 19. prosince 2025 (PROTEXT) - Rozsudek ve věci Černý a ostatní proti České republice představuje významný milník v judikatuře Štrasburského soudu proti České republice. Jeho význam nespočívá pouze v posílení ochrany advokátního tajemství, ale rovněž v kritickém vymezení standardů pro práci s digitálními důkazy, role Ústavního soudu a odpovědnosti státu za systémová selhání, která si vyžádala následný dohled Výboru ministrů Rady Evropy.

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) v přelomovém rozsudku Černý a ostatní (Lichnovský, Kočí, Čapčuch a Medňanská) proti České republice (stížnosti č. 37514/20 a další) konstatoval závažné porušení základních lidských práv, ke kterému došlo v důsledku postupu českých soudů – včetně Ústavního soudu – při nakládání s důvěrnou komunikací mezi advokáty a jejich klientem, podnikatelem Shahramem Zadehem. Soud jednomyslně rozhodl, že Česká republika porušila článek 8 Úmluvy (právo na respektování soukromí a korespondence), článek 13 Úmluvy ve spojení s článkem 8 (absence účinného prostředku nápravy) a článek 6 odst. 1 Úmluvy (právo na spravedlivý proces v řízení před Ústavním soudem).

Advokátní tajemství nekončí v digitálním světě

Z rozsudku ESLP je zjevná snaha vlády zastřít systémové selhání českých soudů tvrzením, že se předmětná data dostala do soudního spisu omylem. ESLP zdůraznil, že stěžovatelé měli oprávněné očekávání, že jejich komunikace s klientem zůstane důvěrná a chráněná, a to i v elektronické podobě. Ochrana advokátního tajemství by podle ESLP byla zcela vyprázdněna, pokud by se nevztahovala na digitální data uložená na elektronických zařízeních klienta nebo advokáta.

Rozpor mezi Štrasburkem a českými soudy

Zatímco Městský soud v Brně, Krajský soud v Brně i Ústavní soud, konkrétně jeho senát ve složení z tehdejšího předsedy Pavla Rychetského a dále soudců Jaromíra Jirsy a Jana Filipa, považovaly postup orgánů za zákonný a odmítly poskytnout advokátům ochranu, ESLP ostře zkritizoval selhání Ústavního soudu jakožto ochránce dodržování základních práv a svobod, když sám v rámci řízení o ústavní stížnosti stěžovatelů porušil další jejich základní právo, a to právo na spravedlivý proces.

Ústavní soud porušuje svou vlastní judikaturu

V této souvislosti advokátka Anna Citterbergová, která stěžovatele před ESLP zastupovala, uvádí: „Pokud Ústavní soud nerespektuje vlastní ustálenou judikaturu, přestože všechny ostatní orgány veřejné moci jsou jeho rozhodnutími vázány, a k nápravě musí dojít až u mezinárodního soudu, pak vyvstává otázka, zda Ústavní soud svým selektivním způsobem rozhodování sám neztratí důvěru veřejnosti. Tím spíše v situaci, kdy šlo o ostře sledovanou kauzu dr. Zadeha, a kdy v řízení před Ústavním soudem dokonce vystupovala Česká advokátní komora jako vedlejší účastník. Za těchto okolností nelze vyloučit, že postup Ústavního soudu, který nerespektoval vlastní pravidla hry, představoval faktický útok na svobodný výkon advokacie, který je neoddělitelnou součástí spravedlivého procesu a fungování právního státu.“

Neexistující zákony, neexistující záruky a obhájci bez práv

Štrasburský soud konstatoval, že české právo neobsahovalo jasná a předvídatelná pravidla, ani procesní záruky pro nakládání s důvěrnými elektronickými daty, a že neexistoval zákonný postup, jak tato data třídit a chránit; dále stát neposkytl stěžovatelům žádný účinný prostředek nápravy, kterým by se mohli domoci odstranění důvěrných materiálů ze spisu. Ministerstvo spravedlnosti samo přiznalo, že v právní úpravě existovala mezera.

Soudci jako prodloužená ruka policie a státního zástupce

Advokát Zdeněk Koudelka, který stěžovatele před ESLP rovněž zastupoval, uvádí: „Práva a postavení obhájců jsou určující pro práva a postavení všech osob. Pokud v určité zemi ztratí svá práva obhajoba, fakticky ztrácejí práva všichni lidé, jejichž práva nemohou být účinně hájena. Soudce Městského soudu v Brně Michal Kabelík a členové senátu Ústavního soudu Pavel Rychetský, Jaromír Jirsa a Jan Filip zcela vědomě pošlapali nejzákladnější právo na spravedlivý proces a právo na soukromí (založením důvěrné komunikace do soudního spisu), přičemž tímto způsobem poskytli obžalobě procesní výhodu a z pozice své nadřazené moci v soudním řízení se fakticky stali prodlouženou rukou orgánů činných v trestním řízení.“

Vítězství pro svobodný výkon advokacie

Koudelka dále uvedl: „Dnešní prohra Ústavního soudu představuje zásadní vítězství pro všechny advokáty a svobodný výkon advokacie, Českou advokátní komoru a pro Výbor pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů v čele s JUDr. Markem Nespalou.“

Přelomové rozhodnutí: Česko pod dohledem výboru ministrů

Za zcela výjimečný a mimořádně významný označil ESLP tento případ tím, že jej podřadil pod článek 46 Úmluvy, tedy pod dohled Výboru ministrů Rady Evropy, když konkrétně uvedl: „Soud proto považuje za vhodné uvést, že individuální opatření v projednávané věci musí zahrnovat odstranění chráněných materiálů ze spisu trestní věci klienta stěžovatelů. Obecná opatření by pak měla uvést právní rámec do souladu se zásadami vyjádřenými v rozsudku.“

Advokáti zastupovali stěžovatele před ESLP pro bono

Stěžovatel Ondřej Lichnovský za všechny stěžovatele uvedl: „Díky postoji Dr. Zadeha v této kauze a rozhodující podpoře advokátů Anny Citterbergové a Zdeňka Koudelky, kteří na tomto případu pracovali pro bono, protože v něm vyvstávají takové otázky obecného zájmu, potřeba objasnit povinnosti států podle Úmluvy, a vyřešení strukturálního deficitu, týkajícího se fungování systému trestního soudnictví, je nyní česká vláda nucena respektovat důvěrnost komunikace mezi klientem a advokátem ve všech jejích formách.“

Pro další informace a mediální dotazy prosím kontaktujte výhradně:

doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., advokát

e-mail: advokat@zdenekkoudelka.cz

tel.: +420 774 915 919

Zdroj foto: zadavatel

Zdroj: Zdeněk Koudelka

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

KVÍZ: Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či on-line, nová karta...

Řezbář věnoval betlému celý život. Po své smrti se stal předlohou pro novou figurku

Figurky budou k vidění od Štědrého dne, po půlnoční mši, kdy se betlém tradičně...

Mohelnický betlém byl pro jeho zakladatele Pavla Nenkovského mnohem víc než jen vánoční tradicí. Byl jeho srdeční záležitostí, životní radostí i posláním, kterému se věnoval od svých mladých let....

19. prosince 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Loutkové představení v Mimoni pro děti i dospělé

ilustrační snímek

Loutková revue Vánoční čas je představení pro děti, které připravila loutkoherecká skupina Loudadlo.

19. prosince 2025  15:32

Alzheimerova demence a dlouhověkost: H2 Global Group nabízí řešení, otevírá investiční okno a míří do medicíny budoucnosti

19. prosince 2025  15:17

Po rekonstrukci se otevřela stanice metra Pankrác, hotový je i přestup na novou linku

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražské MHD mohou od pátečního odpoledne znovu využívat stanici linky metra C Pankrác. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po téměř rok trvající...

19. prosince 2025  12:02,  aktualizováno  15:15

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Pelhřimova přijde nový zubař. Dostane byt, město mu přispěje i na ordinaci

ilustrační snímek

Obyvatelé Pelhřimova i přilehlých obcí, kteří dlouhodobě bojují s nedostupností stomatologické péče, mají nyní naději na změnu. Radnici se povedlo přilákat nového zubaře, který dostane byt i...

19. prosince 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Nepozorný řidič najel na uzavřenou část D35, v plné rychlosti skončil ve výkopu

Šestašedesátiletý řidič Volkswagenu Passat se u Svitav vydal po dálnici špatným...

Jen pár hodin bez puncu dopravních nehod vydržel nově otevřený dálniční úsek D35 mezi Janovem a Opatovcem na Svitavsku v Pardubickém kraji. Nepozorný řidič vjel na uzavřenou část dálnice, která končí...

19. prosince 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Přerov zmodernizuje další dvě školní jídelny, náklady budou 18,5 milionu Kč

ilustrační snímek

Přerovská radnice se chystá příští rok zmodernizovat další dvě školní jídelny, rozsáhlá rekonstrukce tentokrát čeká stravovací prostory na Velké Dlážce a v...

19. prosince 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

U letiště v Hradci Králové spadl vírník, při přistání strhl barevné žárovky

Nehoda vírníku u letiště v Hradci Králové (19. prosince 2025)

Při pádu vírníku u letiště v Hradci Králové se lehce zranili muž a žena. Zdravotničtí záchranáři je odvezli do fakultní nemocnice. Pilot patrně přistával jinde než obvykle a strhl zavěšené osvětlení....

19. prosince 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Řidič při couvání srazil ženu, kterou předtím vezl. Podlehla zraněním

Ilustrační snímek

Nešťastná nehoda s tragickým koncem se ve čtvrtek stala v Liptále na Vsetínsku. Řidič tam při couvání srazil ženu, která s ním předtím jela v autě. Zraněná krátce po střetu s vozem zemřela.

19. prosince 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Konference ASO - Trh práce a AI

19. prosince 2025  14:52

Krnovský Prior čeká rekonstrukce za 40 milionů korun

ilustrační snímek

Bývalý obchodní dům Prior v Krnově na Bruntálsku se příští rok v lednu uzavře veřejnosti kvůli rekonstrukci. Součástí oprav za 40 milionů korun bude vestavba...

19. prosince 2025  13:01,  aktualizováno  13:01

Cena vánočních kaprů letos zůstává, opozdilci je seženou i na Štědrý den

Živý kapr v kádích před některými supermarkety mizí, ostatní jsou zastánci...

V nové prodejně Rybářství Hluboká nabízejí již připravené chlazené filety nebo půlky kaprů. Ceny se na jihu Čech oproti minulému roku nemění, pohybují se nejčastěji od 90 do 120 korun za kilogram.

19. prosince 2025  14:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.