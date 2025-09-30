Mezinárodní průmyslový veletrh CIIF 2025: Shanghai Electric posiluje pomocí průkopnických inovací odolnost globálního energetického a průmyslového dodavatelského řetězce

Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727), vedoucí světový podnik ve výrobě průmyslového a energetického zařízení, představuje na 25. mezinárodním průmyslovém veletrhu v Číně (CIIF 2025), který se koná od 23. do 27. září v Šanghaji, své nejnovější průlomové technologie v oblasti nových energetických systémů a průmyslových parků s nulovými emisemi uhlíku.
Výstava společnosti Shanghai Electric na veletrhu CIIF 2025 na téma Nikdy nepřestávejte s vývojem zdůrazňuje její závazek posilovat odolnost globálního dodavatelského řetězce prostřednictvím čisté energie a inteligentní výroby. Cílem společnosti je urychlit přechod k udržitelnému, vysoce přesnému průmyslovému ekosystému v kontextu rostoucí poptávky po energetické bezpečnosti a dekarbonizaci.
Příklady pokroku s důsledky pro celé odvětví
Na veletrhu CIIF 2025 představila společnost Shanghai Electric špičkové, inteligentní a ekologické technologické inovace v sedmi odvětvích. Je to energetika, průmysl, pohony, komponenty, zdravotnictví, ochrana životního prostředí, vytápění a chlazení. Společnost byla oceněna za své revoluční příspěvky a vliv a získala čtyři ceny CIIF za energii a dvě ceny CIIF za průmyslovou automatizaci. Takto se stala nejvíce oceněným vystavovatelem na letošním veletrhu. Mezi hlavní úspěšné body patřily:
- Pokročilé jaderné zařízení tlakovodní redaktor Hualong One a vývoj velkých výkovků;
- Ultra-superkritické parní turbíny nové generace s vysokou schopností vyrovnávání špiček;
- Těžká plynová turbína s příměsí vodíku o kapacitě 300MW;
- Dvojitý kontejnerový systém pro dlouhodobé skladování energie s vanad-redoxovou průtokovou baterií LDES č. 1 500 kW/2 MWh;
- Vývoj a aplikace inteligentních algoritmů k výrobě a údržbě pro komplexní energetická zařízení;
- Robot Spirit Python pro lezení po trubkách.
Jako jediný čínský dodavatel zařízení pro jádra vysokoteplotních, plynem chlazených reaktorů vystavila společnost Shanghai Electric modely svých reaktorů Hualong One a Guohe One. Takto demonstrovala své silné schopnosti ve výrobě technologií pro primární jaderná zařízení třetí a čtvrté generace.
Od roku 2000 je společnost Shanghai Electric klíčovým účastníkem projektu jaderné fúze „Umělé slunce" a stala se jedním z nejrozsáhlejších dodavatelů základního vybavení pro systémy jaderných fúzních reaktorů. Na veletrhu CIIF 2025 společnost představila klíčové komponenty reaktorových systémů, včetně vakuové komory, tepelného štítu, cívkové skříně a Dewarovy nádoby. Tyto exponáty zdůraznily nezávislé inovační schopnosti Číny v oblasti technologie řízené jaderné fúze.
Společnost také představila integrovaný projekt Taonan na výrobu zeleného metanolu z větrné energie a biomasy , první čínskou iniciativu na výrobu zeleného metanolu ve velkém měřítku s EU ISCC (mezinárodní certifikací udržitelnosti a uhlíkové stopy v EU). Projekt poskytuje škálovatelnou cestu „elektřina-vodík-metanol" pro dekarbonizaci v odvětvích, jako je letectví a lodní doprava.
Kromě toho společnost Shanghai Electric posiluje své dodavatelské řetězce a rozvíjí inteligentní výrobu, poskytuje integrovaná řešení pro výrobu, chemický průmysl, metalurgii, inteligentní města a průmyslové parky. Dále tu jsou vysoce přesná brusná centra s přesností na úrovni nanometrů pro komponenty leteckých motorů a robotické spoje, čímž se zvyšuje diverzita globálního dodavatelského řetězce v oblasti špičkové výroby.
Díky svému rozmanitému průmyslovému portfoliu a mezioborovým synergiím dosáhla společnost Shanghai Electric v oblasti robotiky ekosystému pokrývajícího celý průmyslový řetězec – od robotických těl, aplikací, klíčových komponentů až po základní výrobní zařízení – a poskytuje tak odolná a nákladově efektivní automatizační řešení pro globální provozovatele průmyslové automatizace. Na výstavě CIIF 2025 byly představeny specializované roboty jako LINGTENG (kontrola potrubí), LINGHANG (hlídka), LINGYAO (kolový), LINGKE (dvouramenný) a HENGSUN (systém pro operace kyčle), stejně jako komponenty humanoidních robotů.
V rámci spojení tradice s inovací představila společnost Shanghai Electric také speciální výstavu s názvem Století energie, na které byly k vidění historické artefakty, včetně prvního čínského měřicího přístroje pro parní turbínu o výkonu 6 000 kW, odrážející konstrukční dědictví a spolehlivost společnosti, které jsou základním kamenem realizace megaprojektů po celém světě.
Do budoucna bude společnost Shanghai Electric i nadále podporovat synergický vývoj v oblasti energetiky a průmyslu, zdokonalovat a modernizovat své klíčové technologie směrem k budoucnosti definované „průmyslovou inovací a inteligentní výrobou bez hranic". S novými kvalitními výrobními silami jako klíčovým motorem vysoce kvalitního rozvoje si společnost Shanghai Electric klade za cíl pohánět novou industrializaci Šanghaje a Číny prostřednictvím růstu založeného na inovacích, hmatatelném pokroku a špičkové transformaci.
