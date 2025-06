Mezinárodní salon sportovního průmyslu "Globální propojení – interakce mezi odvětvími" v Hongkongu

Autor:

Čcheng-tu 23. června 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Dne 20. června se v Hongkongu konal mezinárodní salon sportovního průmyslu "Globální propojení – interakce mezi odvětvími". Akci pořádal deník National Business Daily, organizovalo ji hongkongské centrum NBD Think Tank a podpořily ji sportovní federace Čcheng-tu, Hong Kong Commercial Daily („Hongkongský obchodní deník") a společnost COJOY, což přilákalo více než 50 zástupců, včetně vedoucích představitelů podniků, odborníků a průkopníků průmyslu ze sportovních odvětví v Hongkongu a Čcheng-tu. Sešli se, aby se zapojili do rozsáhlých diskusí o tématech, jako je například to, jak může sportovní průmysl podpořit rozvoj měst a posílit meziregionální spolupráci.