Mezinárodní skupina investorů do těžebních aktiv v Tulkubaši a Kyzyltaši vydává prohlášení

Skupina bere na vědomí oznámení, že společnost Chaarat prodala svůj podíl v aktivech společnosti Silvercorp Metals Inc. (prostřednictvím prodeje svého podílu ve společnosti Chaarat ZAAV CJSC) (dále jen „prodej“).
Skupina je znepokojena jednáním společnosti Chaarat a jejím řízením aktiv v Tulkubaši a Kyzyltaši, které vedlo k prodeji a zahrnuje i samotný prodej. Skupina podnikne veškeré kroky nezbytné k ochraně své pozice.
Investoři v Tulkubaši a Kyzyltaši nebo Chaaratu jsou vyzváni, aby se pro další informace obrátili na právního poradce skupiny, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, e-mailem na adrese chaarat@cgsh.com.