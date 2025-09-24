MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST PRO CHIRURGICKOU OBNOVU VLASŮ POŘÁDÁ 23.–25. ŘÍJNA 2025 V BERLÍNĚ 33. SVĚTOVÝ KONGRES, VYPRODANÝ WORKSHOP S ŽIVOU OPERACÍ PROBĚHNE 26. ŘÍJNA

Autor:
  15:26
Chicago 24. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - „Jednota": Vzdělávání propojuje přední světové odborníky na obnovu vlasů

Na 33. světovém kongresu Mezinárodní společnosti pro chirurgickou obnovu vlasů (ISHRS), který se uskuteční 23.–25. října 2025 v Berlíně, budou představeny inovativní chirurgické i nechirurgické terapie zaměřené na různé formy vypadávání vlasů.

Na kongresu vystoupí přední světoví odborníci na obnovu vlasů, kteří představí nejnovější výzkumy v oblasti stimulace a udržení růstu vlasů pro miliony pacientů po celém světě, kteří trpí vypadáváním vlasů a hledají bezpečná a účinná řešení. Nejnovější průzkumv mezi členy ISHRS ukázal, že průměrný počet pacientů trpících problémy s vypadáváním vlasů na jednoho člena ISHRS od roku 2021 vzrostl o 20 procent. Navíc v roce 2024 byli první pacienti podstupující chirurgickou obnovu vlasů věkově mladší než celková populace – 95 procent z nich zahájilo léčbu ve věku 20 až 35 let.

O rostoucí poptávce po odborné péči při léčbě vypadávání vlasů svědčí i očekávaná účast více než 800 lékařů a chirurgických asistentů z celého světa na třídenní konferenci a vyprodaném workshopu s živou operací, kteří se zajímají o další vzdělávání v oboru obnovy vlasů. Novou součástí letošního programu budou tzv. Masterclasses, které nahradí tradiční tematické sekce či workshopy a umožní dvěma přednášejícím podrobněji rozpracovat své téma za využití kombinace videí, prezentací, tištěných materiálů a interaktivní účasti publika, aby si prakticky působící chirurgové mohli zdokonalit dovednosti v dané oblasti.

„Obrovský počet abstraktů, které jsme na toto setkání obdrželi, překonal všechny rekordy a umožnil sestavit jedinečný vědecký program věnovaný poznatkům o nejmodernějších chirurgických i nechirurgických postupech, jaký v oblasti obnovy vlasů dosud nemá obdoby srovnání," uvedl předseda programu Sam Lam, MD, FISHRS.

Prezident ISHRS Ricardo Mejia letos zavedl na kongresu jedno z prvních využití umělé inteligence (AI) pro simultánní jazykový překlad do více než 60 jazyků. Tento krok podle než odráží vysoký počet účastníků z celého světa, kteří vyhledávají vzdělávací zkušenost.

„Jako mezinárodní společnost spolu 25 členskými organizacemi Global Council z celého světa považujeme za důležité zajistit, aby naši členové měli díky dostupnosti různých jazyků stejnou možnost vzdělávání," uvedl prezident ISHRS Ricardo Mejia, MD, FISHRS.

Součástí programu budou také přednášky mezinárodně uznávaných odborníků:

  • Leslie Castelo-Socciová, MD, PhD, USA – „Mikrobiom v obnově vlasů"
  • David Saceda, MD, PhD, Španělsko – „Léčba frontální fibrózní alopecie"
  • Ulrike Blume-Peytaviová, MD, PhD, Německo – „Novinky v oblasti lokálního finasteridu"
  • Angela Hermosováa, MD, Španělsko – „Mezoterapie vlasové pokožky v obnově vlasů"
  • Stefanie Heilmann-Heimbachová, PhD, Německo – „Dědičný vzorec androgenní alopecie"

Kromě nových Masterclass kurzů se mohou zkušení i začínající odborníci účastnit vědeckých přednášek zaměřených na široké spektrum témat – od pokroku v oblasti kmenových buněk a buněčné terapie při obnově vlasů až po nejnovější chirurgické techniky, včetně řešení složitých případů. Lektoři zároveň vyzývají k aktivní interakci a diskusi, které mají dále obohatit celkovou vzdělávací zkušenost účastníků.

Mezi aktuální témata, která zazní na světovém kongresu ISHRS, patří například:

  • Kmenové buňky prodlužují anagenní fázi a podporují růst vlasových folikulů
  • Vytvoření přirozené vlasové linie pomocí dlouhopulzního Nd:YAG laseru
  • Sublingvální minoxidil zvětšuje průměr vlasového vlákna u mužské androgenní alopecie: indikátor obratu miniaturizace vlasových folikulů
  • Výživa a vypadávání vlasů
  • Transplantace vlasů metodou FUE u afro vlasů
  • Botulotoxin při androgenní alopecii před FUE: randomizovaná kontrolovaná split-scalp studie
  • Dvojitě zaslepená prospektivní randomizovaná placebem kontrolovaná klinická studie prokazuje statisticky významné snížení telogenního efluvia při použití nového bezoplachového vlasového spreje již po měsíci aplikace
  • Ochlazování pokožky hlavy na subnulovou teplotu prokazuje statisticky významný růst vlasů u pacientů s AGA: pilotní studie
  • Umělá inteligence v praxi chirurgické obnovy vlasů: reálné aplikace pro efektivitu, zapojení a vzdělávání

„Poptávka po léčbě vypadávání vlasů je mezi muži i ženami rekordně vysoká a je ISHRS připravena tuto potřebu naplnit vzdělávací nabídkou nejvyšší úrovně – nejen na našem světovém kongresu, ale i během roku prostřednictvím praktických kurzů na regionálních workshopech po celém světě nebo formou komplexních online vzdělávacích programů," uvedl doktor Mejia. „Pro naše členy je nejdůležitější, že sledování nejmodernějších pokroků v obnově vlasů se promítá do lepších výsledků pro naše pacienty."

O organizaci ISHRS

Mezinárodní společnost pro chirurgickou obnovu vlasů (International Society of Hair Restoration Surgery, ISHRS) je celosvětová nezisková lékařská asociace a přední autorita v oblasti léčby a obnovy vlasů, která sdružuje 1 200 členů z 80 zemí. Především usiluje o dosažení co nejlepších výsledků u pacientů prostřednictvím podpory nejvyšších standardů lékařské praxe, lékařské etiky a výzkumu v oboru lékařské obnovy vlasů. ISHRS zároveň poskytuje kontinuální vzdělávání lékařům specializujícím se na transplantační chirurgii vlasů a zavazuje se předávat nejnovější informace o lékařských a chirurgických postupech pacientům trpícím vypadáváním vlasů, nejčastěji androgenní alopecií – mužskou i ženskou formou plešatění. Organizace byla založena v roce 1993 jako první mezinárodní společnost podporující neustálé zvyšování kvality a vzdělávání profesionálů v oboru chirurgické obnovy vlasů. Více informací a seznam lékařů najdete na www.ishrs.org.

O 33. světovém kongresu ISHRS

Úplný program a časový rozvrh naleznete v sekci Meeting Outline. Média, která mají zájem se kongresu zúčastnit, se mohou zaregistrovat pro bezplatné tiskové akreditace kontaktováním ISHRS na adrese info@ishrs.org.

O průzkumu

Průzkum ISHRS 2025 Practice Census, který realizovala společnost Relevant Research Consulting z Evanstonu ve státě Illinois (USA), je sestaven výhradně z informací poskytnutých zúčastněnými lékaři. Údaje uvedené v tomto šetření vycházejí ze skutečných historických dat a neobsahují žádné odhady do budoucna. Statistická odchylka u vzorku se pohybuje v rozmezí ±5,4 procenta při hladině spolehlivosti 95 %. Kompletní znění zprávy ISHRS 2025 Practice Census Report je k dispozici v sekci Hair Restoration Statistics (Statistika obnovy vlasů).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1811888/ISHRS_LOGO_blue_no_oval_CMYK_Logo.jpg 

 

KONTAKT: Karen Sideris, ISHRS, kmssgs@msn.com 

 

 

EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38


Vyšehradsky tunel

Víkendová sanace Vyšehradské skály

vydáno 24. září 2025  15:38

