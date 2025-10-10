Mezinárodní týden darování krevní plazmy: Odebraná plazma je nezbytná pro záchranu životů, Evropa však stále spoléhá na dovoz

Autor:
  11:59
Praha 10. října 2025 (PROTEXT) - Plazma tvoří přibližně 55 % lidské krve a obsahuje stovky životně důležitých proteinů. Je nenahraditelná při výrobě léků, které mění životy pacientů s imunitními poruchami, hemofilií nebo jinými vzácnými onemocněními. V Evropě se na léky vyrobená z plazmy spoléhá více než 300 000 pacientů.[1] V nadcházející dekádě se očekává, že počet evropských pacientů potřebujících přístup k těmto lékům ještě vzroste. Ochota dárců je proto pro tyto pacienty naprosto klíčová. To je hlavní poselství Mezinárodního týdne darování krevní plazmy (International Plasma Awareness Day - IPAW), který probíhá tento týden od 6. do 10. října a jehož cílem je zvýšit povědomí a informovanost o možnostech a procesu darování plazmy.

„Plazma hraje zásadní roli při složitých nebo komplikujících se operacích, léčbě šoků, těžkých úrazů nebo popálenin. Bez plazmy by mnozí pacienti zůstali bez možnosti léčby, protože plazma se nedá uměle vyrobit. Pro některé pacienty, například s primární imunodeficiencí, jsou terapie založené na plazmě jedinou možností léčby. Je důležité, aby si každý uvědomil, že darování plazmy je stejně důležité jako darování krve a může zachraňovat životy,“ říká MUDr. Tomáš Kohoutek, vedoucí lékař odběrového centra BioLife.

BioLife v České republice, součást globální biofarmaceutické společnosti Takeda, zajišťuje plazmu potřebnou pro výrobu životy zachraňujících léků pro stovky tisíc pacientů s různými vážnými a vzácnými onemocněními. Pro některé z nich jsou tato léčiva jedinou možností léčby.

Spotřeba plazmy je vysoká. Pacient s primární imunodeficiencí potřebuje na roční léčbu krevní plazmu přibližně ze 130 darování,[2] člověk s hemofilií až z 1 200 odběrů.[3] Evropští pacienti jsou přitom stále závislí na darované plazmě mimo kontinent, protože Evropa zatím není soběstačná, což může v budoucnu způsobit nedostatek léčiv.

Darovat může většina zdravých lidí, plazma se ve zdravém organismu obnovuje rychle

Darovat může každý ve věku 18–60 let, kdo váží alespoň 50 kg a netrpí vážnými nebo autoimunitními chorobami. Stejně jako u darování krve je na prvním místě bezpečnost a zdraví dárce. Před každým odběrem dárce podstoupí lékařskou prohlídku. „Tím je zajištěna bezpečnost odběru pro dárce, jeho hladký průběh, a zároveň kvalita a bezpečnost plazmy pro pacienty čekající na léčbu,“ vysvětluje Kohoutek.

Plazma se získává od zdravých dospělých procesem zvaným „plazmaferéza“. Při něm přístroj odebírá krev do sterilního jednorázového systému a odděluje červené a bílé krvinky a krevní destičky od plazmy. Červené a bílé krvinky a destičky se vrací zpět do těla dárce, zatímco plazma se ponechá. Tento proces je pro tělo méně náročný, protože samotná plazma se obnoví velice rychle, zpravidla do 48 hodin.

Podle platné legislativy je proto možné darovat plazmu dvakrát měsíčně, zatímco celou krev lze darovat pouze čtyřikrát ročně kvůli delší době regenerace krevních elementů nebo krvinek.

„Pro hladký průběh darování je dobré vyhnout se den předem alkoholu, přijít dostatečně hydratovaný a ne nalačno – ideální je lehké jídlo bohaté na bílkoviny. Po darování se doporučuje doplnit tekutiny a bílkoviny a energii například kávou nebo čokoládou. Celý proces probíhá pod dohledem kvalifikovaného personálu,“ uzavírá Kohoutek.

 

O společnosti BioLife

Společnost BioLife je celosvětovým lídrem v oblasti odběru krevní plazmy. Spadá pod globální biotechnologickou farmaceutickou společnost Takeda, která má sídlo a kořeny v Japonsku. Ta z krevní plazmy vyrábí unikátní léky, které prodlužují životy stovek tisíců pacientů s vážnými a vzácnými onemocněními. Vysoce kvalitní plazma darovaná v centrech BioLife v Evropě a v USA je zásadním zdrojem pro výrobu těchto léků.

Společnost BioLife dříve v České republice působila pod značkou sanaplasma. Od roku 2006 dokázala napříč celou republikou vybudovat 11 odběrových plazma center a stát se tak jedním z předních odborníků na odběr vysoce kvalitní plazmy u nás. BioLife je hrdým členem Asociace pro léčbu plazmatickými proteiny (PPTA), je dlouhodobým partnerem organizace Hasičovo a pravidelně se účastní velkých sportovních a kulturních akcí, kde edukuje o dárcovství krevní plazmy a jejím přínosu pro léčbu pacientů.

 

Více informací naleznete na webových stránkách www.biolifeplazma.cz a www.plazmajedar.cz.

 

[1] Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA). EU Needs More Plasma. https://www.euneedsmoreplasma.com/. Accessed September 2025.

[2] Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA). Plasma Collection and Manufacturing. https://www.pptaglobal.org/resources/plasma-collection-and-manufacturing. Accessed February 2024 .

[3] U.S. Department of Health and Human Services (HHS). Blog. For Some People with Rare Diseases, Plasma Donations Are Life Saving. https://www.hhs.gov/blog/2023/02/28/for-some-people-with-rare-diseases-plasma-donations-are-life-saving.html . Accessed February 2024.

 

Zdroj: BioLife

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: informace kdy a jak volit na jednom místě

Volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Víte, kdy a kam přijít k volebním urnám? Letos se do voleb přihlásilo 26 uskupení, dát svůj hlas některému z nich můžete v pátek a v sobotu.

SYRI: Integrace ukrajinských žáků v českých školách se postupně zlepšuje

Integrace ukrajinských žáků v českých školách se postupně zlepšuje. Zatímco bezprostředně po svém příchodu mluvili ve třídách zejména mezi sebou, po jednom...

10. října 2025  11:24,  aktualizováno  11:24

SYRI: Integrace ukrajinských žáků v českých školách se postupně zlepšuje

Integrace ukrajinských žáků v českých školách se postupně zlepšuje. Zatímco bezprostředně po svém příchodu mluvili ve třídách zejména mezi sebou, po jednom...

10. října 2025  11:24,  aktualizováno  11:24

Zásadní komplikace pro tisíce řidičů. V Židlochovicích uzavřou most přes Svratku

Stavba okružní křižovatky v Židlochovicích na Brněnsku u mostu přes Svratku od pondělí výrazně omezí dopravu. Přemostění se totiž uzavře a přes křížení bude možné jezdit pouze kyvadlově od Vojkovic...

10. října 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Atmosféra strachu na krajské hygieně. Odbory vyzvaly ředitelku k rezignaci

Odboráři Krajské hygienické stanice ve Zlíně si stěžují na opakované problémy s ředitelkou Evou Sedláčkovou, kterou prověřuje policie v souvislosti s údajnou dopravní nehodou motorkáře. Vyzvali ji k...

10. října 2025  12:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Centrum Prahy bylo krátce bez elektřiny, hasiči vyprošťovali lidi z výtahů

Elektřina opět funguje po celé Praze. Výpadek proudu v části metropole, zejména v oblasti Nového Města, Vinohrad a Nuslí, trval kolem 15 minut, řekl mluvčí Pražské energetiky (PRE) Karel Hanzelka....

10. října 2025  12:02,  aktualizováno  12:47

Ženy překvapil divočák pobíhající u domu, další odháněli myslivci na poli střelbou

Výraznou připomínku toho, že nastal podzim, prožili někteří obyvatelé obce Liboš na Olomoucku. Na nedalekém poli se podle svědectví objevilo stádo divokých prasat a jedno ze zvířat dokonce zaběhlo až...

10. října 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Pelta podal dovolání v kauze dotací, žádá také odklad nástupu do vězení

Nejvyšší soud (NS) obdržel dovolání někdejšího šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty spojené s návrhem na odklad výkonu rozhodnutí, na jehož základě si má...

10. října 2025  10:57,  aktualizováno  11:11

V Olomouci se chystá festival MusicOlomouc 2025, ovládnou ho klávesové nástroje

Na klávesové nástroje všeho druhu se zaměří letošní ročník festivalu soudobé hudby MusicOlomouc 2025. Přehlídka s podtitulem Keyboards představí posluchačům...

10. října 2025  10:56,  aktualizováno  10:56

Posílám fotky z dnes zahájeného veletrhu Pragodent 2025.
Největší dentální událost roku v ČR, to je dnes zahájený 30. Mezinárodní dentální veletrh Pragodent 2025 na výstavišti PVA EXPO Praha v...

vydáno 10. října 2025  12:28

Posílám fotky z dnes zahájeného veletrhu Pragodent 2025. Největší dentální událost roku v ČR, to je dnes zahájený 30. Mezinárodní dentální veletrh Pragodent 2025 na výstavišti PVA EXPO Praha v...

vydáno 10. října 2025  12:27

Na Příkopě

Netradiční podívaná.Autobusy DPP v ulici Na Příkopě.

vydáno 10. října 2025  12:26

Na Příkopě

Netradiční podívaná.Autobusy DPP v ulici Na Příkopě.

vydáno 10. října 2025  12:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.