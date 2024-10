Mezinárodní týden krevní plazmy připomíná důležitost dárcovství, které zachraňuje životy

Mezinárodní týden krevní plazmy, který letos probíhá od 7. do 11. října, promlouvá k lidem po celém světě, aby upozornil na důležitost dárcovství plazmy.

Plazma je důležitou složkou krve, která se používá k léčbě nejrůznějších zdravotních problémů, včetně imunodeficiencí, poruch srážení krve, těžkých popálenin a dalších. Je nezbytná pro tvorbu životně důležitých léků pro pacienty s chronickými nemocemi a závažnými zdravotními problémy. Na léčivé přípravky z plazmy (PDMP) se ročně spoléhají statisíce lidí na celém světě. Poptávka po PDMP neustále roste díky novým indikacím a novým způsobům použití, takže potřeba dárců je důležitější než kdy dříve.

„Představte si, že se ve 20 letech probudíte a nemůžete chodit. Přesně to se mi stalo, když mi diagnostikovali Guillainův-Barréův syndrom,“ řekla Nancy Di Salvo, italská pacientka, která se spoléhá na PDMP. „Jakmile jsem se začala léčit plazmou, najednou se mi vrátila síla, začala jsem se zotavovat. Pak jsem o několik let později znovu onemocněla a byla mi diagnostikována chronická zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuropatie. Dostávala jsem imunoglobuliny, o kterých jsem se dozvěděla, že také pocházejí z plazmy. Bylo to kouzelné. Cítila jsem se zase sama sebou. Všem dárcům chci moc poděkovat. Děkuji, že jste darovali život mně i mnoha dalším.“

V prosinci 2023 Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) uznala zásadní význam tohoto typu léčby tím, že prakticky všechny PDMP zařadila na první seznam kritických léčiv Evropské unie. PDMP tak budou považovány za prioritní, což v praxi povede k důrazu na zachování distribučních řetězců, zavádění opatření pro předcházení nedostatku PDMP a zajištění nepřetržitého přístupu k léčbě pro ty, kteří tyto léky potřebují.

Navzdory vědomí důležitosti krevní plazmy je Evropa stále do značné míry závislá na Spojených státech. V současnosti se téměř 40 % krevní plazmy pro výrobu léků do EU dováží z USA. Ačkoli zpracování plazmy a výroba léků probíhá mezinárodně, v Evropě odebraná plazma může být uplatněna opět pouze evropských zemích. Čeští dárci tak mohou pomáhat s vědomím, že jejich plazma se vrátí do ČR v podobě léků a že svým darem pomáhají nejen pacientům, ale zároveň přispívají k posílení nezávislosti na plazmě dovážené ze zahraničí, a tím pádem i soběstačnosti ve výrobě léčiv.

„Mezinárodní týden plazmy 2024 je příležitostí k tomu, abychom se jako globální komunita spojili a ocenili štědrost dárců a důležitost jejich dobrovolného aktu, jenž zajišťuje životně důležitá léčiva pro ty, kteří je nejvíce potřebují.“ uvedla Marilena Vrana, vedoucí oddělení public affairs sdružení PPTA v Evropě, a dodala: „I když je tento týden důležitým okamžikem, kdy je třeba ocenit přínos každého dárce, nezapomínejme, že poptávka trvá po celý rok a neustále roste.“

PPTA vyzývá všechny zdravé lidi, kteří dosáhli věku 18 let, aby zvážili tuto příležitost pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují. Navštivte nejbližší odběrové centrum a staňte se dárcem krevní plazmy. Více informací o Mezinárodním týdnu krevní plazmy naleznete na www.plasmaweek.org.

Plasma Protein Therapeutics Association

Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) je obchodní sdružení zastupující jedinečné odvětví biologického a biotechnologického průmyslu. PPTA zastupuje více než 1 000 center pro odběr lidské krevní plazmy v Severní Americe a Evropě a také výrobce životně důležitých plazmatických proteinových léčiv. Naši členové vyrábějí přibližně 80 % plazmatických proteinových léčiv v USA a 60 % těchto léčiv vyráběných v Evropě. Další informace najdete na adrese www.pptaglobal.org.

